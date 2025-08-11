fechar
Skincare para peles sensíveis: como evitar vermelhidão e ardência

Com escolhas certas, é possível manter a pele saudável e confortável sem provocar reações indesejadas

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/08/2025 às 16:43
Mulher com o rosto vermelho
Mulher com o rosto vermelho - iStock

A pele sensível exige atenção redobrada.

Qualquer ingrediente mais agressivo ou produto inadequado pode desencadear vermelhidão, ardência e até descamação.

Mas isso não significa que ela deva ficar sem cuidados — apenas que o skincare precisa ser adaptado para manter o equilíbrio e a proteção da barreira cutânea.

Limpeza suave, sem espuma excessiva

O primeiro passo é optar por sabonetes faciais de fórmula delicada, sem fragrância e sem sulfatos.

Produtos cremosos ou em gel de limpeza suave ajudam a retirar impurezas sem remover a hidratação natural.

Hidratação constante

A hidratação é essencial para evitar crises de sensibilidade.

Texturas leves, como loções ou séruns hidratantes, garantem conforto sem pesar. Ingredientes como ácido hialurônico, pantenol e ceramidas são grandes aliados.

Evite ativos irritantes

Ácidos em alta concentração, fragrâncias, álcool e corantes artificiais podem agravar a sensibilidade. Ao testar um produto novo, faça sempre um teste em uma pequena área antes de aplicar no rosto todo.

Proteção solar indispensável

O protetor solar deve ser de amplo espectro e formulado especialmente para peles sensíveis, preferencialmente com filtros físicos.

Ele ajuda a prevenir irritações causadas pela exposição solar e protege contra danos a longo prazo.

Menos é mais

Rotinas minimalistas são as mais indicadas para peles sensíveis. Em vez de muitos produtos, priorize poucos e eficazes, usados de forma consistente. Isso reduz o risco de sobrecarga e reações adversas.

Com paciência e escolhas certas, é possível manter a pele sensível saudável, bonita e livre de desconforto, garantindo que ela responda bem aos cuidados diários.

