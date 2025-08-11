Maquiagem para peles maduras: técnicas que iluminam e rejuvenescem
Pequenos ajustes na aplicação e na escolha de produtos fazem toda a diferença para valorizar a beleza natural em qualquer idade
A maquiagem para peles maduras não precisa ser sobre “esconder” sinais do tempo, mas sim sobre realçar o que há de mais bonito e trazer luminosidade ao rosto.
Com o passar dos anos, a pele tende a perder hidratação, elasticidade e volume, o que pede cuidados específicos para que o acabamento fique suave e natural.
Prepare a pele com hidratação extra
A base de qualquer boa maquiagem para peles maduras é uma pele bem cuidada.
Aposte em hidratantes mais nutritivos antes da aplicação da make, pois eles ajudam a suavizar linhas finas e deixam o acabamento mais uniforme.
Um primer hidratante também pode ajudar a criar uma superfície mais lisa e com viço.
Escolha bases leves e luminosas
Bases muito pesadas podem acumular nas linhas de expressão. Prefira fórmulas leves, de cobertura média e acabamento luminoso ou acetinado.
Se a pele for muito seca, vale misturar algumas gotas de óleo facial à base para aumentar a emoliência.
Corretivo na medida certa
O corretivo deve ser usado apenas onde é necessário, aplicando pequenas quantidades e esfumando bem. Fórmulas cremosas são mais indicadas para evitar que o produto marque a pele.
Blush e bronzer para devolver o frescor
O blush cremoso, aplicado nas maçãs do rosto e levemente esfumado em direção às têmporas, ajuda a dar um ar saudável. Um toque sutil de bronzer também pode devolver dimensão e aquecer o tom da pele.
Olhos com definição suave
Sombras em tons terrosos, rosados ou dourados são grandes aliadas. Evite sombras muito cintilantes na pálpebra móvel, mas aposte em pontos estratégicos de luz no canto interno para abrir o olhar.
Máscara de cílios alongadora e sobrancelhas levemente preenchidas completam o visual.
Lábios hidratados e volumosos
Batom cremoso ou gloss com leve brilho ajudam a dar a sensação de lábios mais volumosos. Prefira cores que iluminem o rosto, como nudes rosados, pêssegos e vermelhos mais suaves.