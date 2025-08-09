fechar
Dailus amplia coleção Choco Cherry com gloss labial em quatro novos tons inspirados em sobremesas

O novo gloss oferece hidratação profunda, brilho intenso e mantém o aroma marcante da linha: uma deliciosa combinação de chocolate com cereja

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/08/2025 às 11:32 | Atualizado em 09/08/2025 às 11:36
Dailus lança Gloss Labial Choco Cherry
Dailus lança Gloss Labial Choco Cherry - Divulgação/Dailus

A Dailus aposta mais uma vez na sua coleção Choco Cherry, que já existia na versão de esmaltes, com o lançamento do Gloss Labial Choco Cherry.

Leve e confortável, o novo gloss oferece hidratação profunda, brilho intenso e mantém o aroma marcante da linha: uma deliciosa combinação de chocolate com cereja.

O gloss chega em quatro tons sofisticados, que remetem às sobremesas mais irresistíveis da estação:

  • Bombom de Cereja: vermelho magenta vibrante
  • Cereja Silvestre: vinho arroxeado intenso
  • Mocha Mousse: marrom claro, cor pantone do ano, com toque cremoso e leve
  • Pudim de Chocolate: marrom quente e acolhedor

Fórmula

Além da beleza das cores, a fórmula também tem chamado atenção.

Enriquecida com esqualano vegetal, o gloss protege a umidade natural dos lábios, prevenindo o ressecamento.

Também traz ácido hialurônico para preencher e revitalizar, e vitamina E, que combate os radicais livres, cuidando da saúde da pele dos lábios.

O produto é vegano, hipoalergênico, livre de parabenos e cruelty-free, reafirmando o compromisso da Dailus com a sustentabilidade e o respeito aos animais.

