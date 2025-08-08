Depois de confundir podcasts, Camila Fremder vai ao Venus certo em episódio patrocinado por Avon Care
A comunicadora Jana Rosa também participa da iniciativa que tem como foco a icônica Luva de Silicone da marca. Confira detalhes nesta matéria!
Clique aqui e escute a matéria
Depois de viralizar nas redes sociais ao aparecer por engano em um podcast que não era o que imaginava, Camila Fremder finalmente chega ao Vênus Podcast - o “certo”.
E dessa vez, ela não vem sozinha: ao lado da influenciadora Jana Rosa, Camila protagoniza um episódio especial com o patrocínio de Avon Care, linha referência de cuidados pessoais da Avon que oferece hidratação prática, acessível e eficaz para toda família.
A marca aproveita o momento para destacar o poder de hidratação do creme Luva de Silicone, um de seus grandes sucessos.
O conteúdo faz parte da estratégia de Avon de se conectar a conversas culturalmente relevantes e atuais, posicionando-se como referência em hidratação, prática e eficiente, ideal para quem, como Camila e Jana, precisa de soluções rápidas e descomplicadas, mas que funcionam de verdade.
Além do patrocínio ao episódio do podcast, a ação, desenvolvida em parceria com a VML, também conta com conteúdos nas redes sociais das convidadas, reforçando os benefícios da linha completa de cuidados da marca.
E para quem quiser incluir os produtos na rotina, a marca preparou uma surpresa especial: o cupom exclusivo NAOTEMERRO, válido para toda a linha no site da Avon.
“Queremos que a linha Avon Care esteja presente nos momentos reais das pessoas, seja no dia a dia ou nas conversas que movimentam a internet", afirma Vinicius Delmont, Head de Marketing rosto e corpo de Avon.
"Unir o humor da Camila a um dos nossos queridinhos foi uma forma leve e espontânea de mostrar que, mesmo quando ela erra o podcast, acerta na hidratação, com Avon Care, não tem erro”, finaliza.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre o produto
O Creme para Mãos Luvas de Silicone de Avon Care, que forma uma película protetora sobre a pele, ajudando a evitar o ressecamento causado por agentes externos como vento, frio e produtos de limpeza, por exemplo, além de ser formulado com vitamina E, ingrediente poderoso na hidratação.
Com textura leve e rápida absorção, o produto é ideal para quem busca hidratação intensa das mãos, sem abrir mão do toque seco e confortável ao longo do dia.
Parte de uma rotina descomplicada, ele se encaixa perfeitamente no cuidado diário, com praticidade e eficiência.