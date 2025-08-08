Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa transforma consumo em mobilização pelo fim da violência contra as mulheres por meio da campanha "Sim, é violência. Chame pelo nome"

Clique aqui e escute a matéria

No Brasil, a violência contra a mulher é uma realidade que exige atenção urgentemente. Segundo o Mapa Nacional de Violência de Gênero, 48% das brasileiras já passaram por alguma situação de violência doméstica e familiar.

Diante deste cenário, no Agosto Lilás, mês em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, a Avon, que há 17 anos investe no enfrentamento à violência contra as mulheres, lança a campanha “Sim, é violência. Chame pelo nome”, em parceria com o Instituto Natura, que lidera as frentes de mobilização e atuação social em prol da causa.

A iniciativa parte de uma premissa fundamental: só é possível enfrentar aquilo que conseguimos nomear.

Entenda como funciona o projeto

Para isso, 100% do lucro das vendas de itens selecionados da Avon é revertido para iniciativas de enfrentamento à violência de gênero em todo o país. Entre os produtos estão os batons Avon Ultramatte nas cores Rosa Goiaba, Vermelho Rubi e Nude Sereno.

Os esmaltes Avon Power Stay nas tonalidades Protagonista (roxo), Puro Poder (lilás), Superinfluente (rosê), Guerreira de Ouro (dourado) e Empoderada Sim (verde lima) também entram para a seleção.

“Entender como a violência se manifesta e nomeá-la em nossa cultura é fundamental para que possamos agir como sociedade. Na Avon, acreditamos que a transformação só acontece quando caminhamos juntos, porque a saída é, e sempre será, coletiva", afirma Juliana Barros, Diretora Executiva de Marketing e Comunicação da marca

"Há mais de 15 anos, colocamos esse propósito no centro das nossas ações, promovendo assim iniciativas que buscam garantir um mundo mais seguro, justo e com mais possibilidades para todas as mulheres. Um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos”, conclui a executiva.

Mobilização

Como parte da campanha ainda, no 7 de agosto, Avon fará mobilização nas redes sociais, incentivando o uso da hashtag #ChamePeloNome.

Outra iniciativa da marca é o convite para que os consumidores e as consultoras de beleza divulguem a Ângela, assistente virtual que oferece apoio, acolhimento e orientação prática para mulheres em situação de violência - o contato é feito via WhatsApp pelo número (11) 94494-2415, disponível para todo o Brasil.

Confira mais sobre a seleção de produtos da Maquiagem Avon que tem 100% do lucro revertido para a iniciativas de combate à violência contra a mulher através do Instituto Natura:

Batom Avon Ultramatte Rosa Goiaba, Vermelho Rubi e Nude Sereno



O Batom Avon Ultramatte, foi reformulado para entregar ainda mais cor, conforto e tecnologia em um acabamento 100% matte aveludado.

Com 25% mais pigmentação, oferece cobertura total e cor intensa em uma única aplicação, com uma fórmula rica em um blend nutritivo de óleos (gergelim, jojoba, abacate), Vitamina E, extratos botânicos e FPS 30.

Com textura leve e confortável, não craquela, não resseca os lábios e proporciona hidratação duradoura, além de uma fragrância suave e uma bala de aplicação precisa.

Esmalte Avon Power Stay Gel Protagonista (roxo), Puro Poder (lilás), Superinfluente (rosé), Guerreira de Ouro (dourado) e Empoderada Sim (verde lima)



O Esmalte Avon Power Stay Gel traz cores de alto impacto que permanecem intactas durante 8 dias, com a tecnologia exclusiva Color Lock: cobertura perfeita em gel em uma única camada e alta fixação de cor.

Ou seja, essa é uma fórmula que não só mantém a cor e o brilho por mais tempo, mas também o efeito gel que você já conhece ainda mais Power. Ele não mancha as unhas e é fácil de aplicar.

Todos esses itens e outros que fazem parte das Ofertas do Bem podem ser encontrados no site da Avon e com a Consultora de Beleza mais próxima de você.