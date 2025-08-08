fechar
Beleza |

Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas

Iniciativa transforma consumo em mobilização pelo fim da violência contra as mulheres por meio da campanha "Sim, é violência. Chame pelo nome"

Por Samara Cinobio Publicado em 08/08/2025 às 18:13
Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas
Avon reverte 100% do lucro das vendas de produtos selecionados em ações contra violência de mulheres e meninas - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

No Brasil, a violência contra a mulher é uma realidade que exige atenção urgentemente. Segundo o Mapa Nacional de Violência de Gênero, 48% das brasileiras já passaram por alguma situação de violência doméstica e familiar.

Diante deste cenário, no Agosto Lilás, mês em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, a Avon, que há 17 anos investe no enfrentamento à violência contra as mulheres, lança a campanha “Sim, é violência. Chame pelo nome”, em parceria com o Instituto Natura, que lidera as frentes de mobilização e atuação social em prol da causa.

A iniciativa parte de uma premissa fundamental: só é possível enfrentar aquilo que conseguimos nomear.

Entenda como funciona o projeto

Para isso, 100% do lucro das vendas de itens selecionados da Avon é revertido para iniciativas de enfrentamento à violência de gênero em todo o país. Entre os produtos estão os batons Avon Ultramatte nas cores Rosa Goiaba, Vermelho Rubi e Nude Sereno.

Os esmaltes Avon Power Stay nas tonalidades Protagonista (roxo), Puro Poder (lilás), Superinfluente (rosê), Guerreira de Ouro (dourado) e Empoderada Sim (verde lima) também entram para a seleção.

“Entender como a violência se manifesta e nomeá-la em nossa cultura é fundamental para que possamos agir como sociedade. Na Avon, acreditamos que a transformação só acontece quando caminhamos juntos, porque a saída é, e sempre será, coletiva", afirma Juliana Barros, Diretora Executiva de Marketing e Comunicação da marca

"Há mais de 15 anos, colocamos esse propósito no centro das nossas ações, promovendo assim iniciativas que buscam garantir um mundo mais seguro, justo e com mais possibilidades para todas as mulheres. Um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos”, conclui a executiva.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mobilização

Como parte da campanha ainda, no 7 de agosto, Avon fará mobilização nas redes sociais, incentivando o uso da hashtag #ChamePeloNome.

Outra iniciativa da marca é o convite para que os consumidores e as consultoras de beleza divulguem a Ângela, assistente virtual que oferece apoio, acolhimento e orientação prática para mulheres em situação de violência - o contato é feito via WhatsApp pelo número (11) 94494-2415, disponível para todo o Brasil.

Confira mais sobre a seleção de produtos da Maquiagem Avon que tem 100% do lucro revertido para a iniciativas de combate à violência contra a mulher através do Instituto Natura:

Batom Avon Ultramatte Rosa Goiaba, Vermelho Rubi e Nude Sereno

O Batom Avon Ultramatte, foi reformulado para entregar ainda mais cor, conforto e tecnologia em um acabamento 100% matte aveludado.

Com 25% mais pigmentação, oferece cobertura total e cor intensa em uma única aplicação, com uma fórmula rica em um blend nutritivo de óleos (gergelim, jojoba, abacate), Vitamina E, extratos botânicos e FPS 30.

Com textura leve e confortável, não craquela, não resseca os lábios e proporciona hidratação duradoura, além de uma fragrância suave e uma bala de aplicação precisa.

Esmalte Avon Power Stay Gel Protagonista (roxo), Puro Poder (lilás), Superinfluente (rosé), Guerreira de Ouro (dourado) e Empoderada Sim (verde lima)


O Esmalte Avon Power Stay Gel traz cores de alto impacto que permanecem intactas durante 8 dias, com a tecnologia exclusiva Color Lock: cobertura perfeita em gel em uma única camada e alta fixação de cor.

Ou seja, essa é uma fórmula que não só mantém a cor e o brilho por mais tempo, mas também o efeito gel que você já conhece ainda mais Power. Ele não mancha as unhas e é fácil de aplicar.

Todos esses itens e outros que fazem parte das Ofertas do Bem podem ser encontrados no site da Avon e com a Consultora de Beleza mais próxima de você.

Leia também

O cantor e compositor pernambucano Barro está no time de curadores do Edital Natura Musical 25/26
NATURA

O cantor e compositor pernambucano Barro está no time de curadores do Edital Natura Musical 25/26
Conheça a grande tendência de beleza para os lábios neste inverno
lábios saudáveis

Conheça a grande tendência de beleza para os lábios neste inverno

Compartilhe

Tags