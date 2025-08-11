fechar
Poros dilatados: o que realmente funciona para reduzir a aparência

Com cuidados consistentes, é possível deixar a pele mais lisa e uniforme sem truques complicados

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/08/2025 às 16:10
Mulher com os poros do rosto bastante visíveis
Mulher com os poros do rosto bastante visíveis - iStock

Os poros dilatados são uma preocupação comum, especialmente em peles mistas e oleosas.

Embora não seja possível “fechar” os poros definitivamente — já que eles fazem parte da estrutura natural da pele — alguns cuidados ajudam a suavizar a aparência e melhorar a textura de forma visível.

Limpeza diária equilibrada

Manter a pele limpa é essencial para evitar o acúmulo de sebo e resíduos que evidenciam os poros. Aposte em sabonetes faciais suaves, que controlem a oleosidade sem deixar a pele repuxada.

A limpeza deve ser feita duas vezes ao dia, sempre com movimentos delicados.

Esfoliação para renovar a pele

A esfoliação remove células mortas e ajuda a desobstruir os poros, deixando-os menos perceptíveis.

Ela pode ser feita de forma física, com partículas suaves, ou química, com ácidos esfoliantes como o salicílico. O ideal é incluir o passo uma ou duas vezes por semana, sem exageros para evitar irritações.

Controle da oleosidade

Hidratantes oil-free e séruns com efeito matte ajudam a equilibrar a produção de óleo e deixam a pele com toque mais aveludado.

Ingredientes como niacinamida e zinco são conhecidos por reduzir o excesso de brilho e melhorar a textura.

Proteção solar diária

O sol pode piorar a aparência dos poros ao comprometer a firmeza da pele.

Usar protetor solar facial todos os dias, inclusive em ambientes internos com luz artificial, é fundamental para manter a estrutura cutânea saudável.

Maquiagem como aliada

Primers com efeito blur, que “disfarçam” a textura, e bases leves ajudam a criar uma superfície mais uniforme.

É importante remover a maquiagem completamente ao final do dia para evitar entupimento dos poros.

Consistência é a chave

Resultados para poros dilatados não aparecem do dia para a noite. Um cuidado diário e equilibrado é o que garante, ao longo do tempo, uma pele mais lisa, uniforme e com viço saudável.

 

