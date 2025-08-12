Peeling caseiro seguro: quais produtos usar para renovar a pele sem irritar
Com escolhas corretas e uso moderado, é possível conquistar uma pele mais uniforme e radiante sem sair de casa
Clique aqui e escute a matéria
O peeling caseiro é uma alternativa prática para renovar a pele, melhorar a textura e suavizar manchas, mas exige atenção para evitar vermelhidão e descamação excessiva.
A chave está em escolher produtos adequados ao seu tipo de pele e respeitar o tempo de uso indicado.
Opte por ácidos suaves
Para quem nunca fez peeling, vale começar com ativos menos agressivos, como o ácido mandélico, o ácido láctico ou a gluconolactona.
Eles promovem renovação celular de forma gradual e com menor risco de irritação, sendo indicados para peles sensíveis ou iniciantes.
Máscaras esfoliantes enzimáticas
Formuladas com enzimas de frutas, como papaia e abacaxi, essas máscaras removem as células mortas delicadamente, sem grânulos abrasivos.
São ideais para quem busca luminosidade imediata e um toque aveludado.
Atenção à frequência
Mesmo com ativos suaves, o uso deve ser controlado — em geral, uma vez por semana é suficiente para manter a pele saudável.
O excesso de esfoliação pode comprometer a barreira cutânea, deixando a pele vulnerável.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Hidratação e proteção após o peeling
Após o procedimento, invista em hidratantes calmantes e reparadores, com ingredientes como pantenol, aloe vera ou ceramidas.
Durante a semana seguinte, o protetor solar se torna indispensável para evitar manchas.
Evite combinações arriscadas
Não misture diferentes ácidos na mesma aplicação e evite usar retinol ou vitamina C logo após o peeling, para não sobrecarregar a pele.
Com a escolha dos produtos certos e disciplina na rotina, o peeling caseiro pode ser um grande aliado para conquistar uma pele renovada, luminosa e sem irritações desnecessárias.