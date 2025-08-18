fechar
Água termal x bruma facial: qual é a diferença e qual vale investir?

Ambos os produtos vêm em embalagens semelhantes, refrescam a pele e prometem benefícios imediatos, mas cada um tem sua função específica

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 17:03
Mulher aplicando produto no rosto
Mulher aplicando produto no rosto - Yuri Arcurs/iStock

No universo do skincare, dois produtos costumam gerar dúvidas por parecerem semelhantes: a água termal e a bruma facial.

Entender as diferenças ajuda a escolher qual faz mais sentido para o seu tipo de pele e rotina de cuidados.

Água termal: calmante e remineralizante

Extraída de fontes naturais, a água termal é rica em minerais como cálcio, magnésio e zinco.

Sua principal função é acalmar, hidratar levemente e reduzir irritações, sendo indicada para peles sensíveis, pós-sol ou após procedimentos estéticos.

É como um cuidado básico e versátil, que fortalece a barreira cutânea sem pesar.

Bruma facial: multifuncional e finalizadora

Já a bruma facial tem uma formulação mais elaborada, podendo incluir ativos como ácido hialurônico, vitaminas e até partículas iluminadoras.

Além de hidratar, ajuda a fixar a maquiagem, dar viço imediato e proteger contra fatores externos, como poluição. É um produto pensado para complementar a rotina de skincare e beleza.

Qual vale investir?

A escolha depende do objetivo. Quem busca alívio para a pele sensível, irritada ou exposta ao sol encontra na água termal uma aliada essencial.

Já quem deseja praticidade, frescor e um efeito embelezador imediato pode preferir a bruma facial.

No fim, não existe uma opção melhor em termos absolutos, mas sim aquela que atende às necessidades específicas da sua pele e se encaixa na sua rotina de cuidados.

