4 perfumes do Boticário que valem cada borrifada e duram o dia inteiro
Confira perfumes do Boticário que realmente valem a pena e garantem longa duração. Elegância, sofisticação e fragrâncias marcantes para o dia todo.
Se você gosta de perfumes, sabe que encontrar um que una boa fixação, projeção marcante e um aroma inesquecível não é tarefa fácil.
Afinal, muitas fragrâncias encantam na primeira borrifada, mas desaparecem poucas horas depois. É justamente nisso que o Boticário se destaca.
A marca brasileira vem conquistando com perfumes que aliam qualidade, inovação e, principalmente, uma durabilidade que surpreende até os mais exigentes amantes da perfumaria.
Confira nossa seleção especial com perfumes do Boticário que entregam intensidade, sofisticação e longa duração.
4 perfumes do Boticário que valem a pena
1. Crazy Choices
O Crazy Choices é um perfume pensado para quem gosta de se destacar. Sua fragrância tem uma abertura frutada vibrante, que se mistura a acordes mais doces e cremosos no fundo.
O resultado é um aroma jovem, ousado e cheio de energia, que transmite uma sensação de liberdade e diversão. É perfeito para quem não tem medo de ousar e gosta de perfumes que acompanham a intensidade da rotina.
- Ocasiões ideais: festas, encontros casuais, baladas e situações em que se quer transmitir presença marcante.
- Fixação e projeção: surpreende pela performance; mesmo sendo um perfume com apelo jovem, permanece firme na pele ao longo do dia, dispensando retoques.
2. Egeo Red
A linha Egeo é famosa por perfumes adocicados e cheios de personalidade, e o Egeo Red é um dos grandes destaques.
Sua composição traz frutas vermelhas, baunilha e toques cremosos, criando uma fragrância gourmand irresistível, que transmite sensualidade e intensidade.
É um perfume que agrada especialmente quem gosta de fragrâncias marcantes, mas equilibradas, que deixam rastro e identidade.
- Ocasiões ideais: encontros românticos, festas ou situações em que se deseja transmitir sensualidade e confiança.
- Fixação e projeção: sua presença é marcante, com alta durabilidade na pele e projeção suficiente para ser notado mesmo horas após a aplicação.
3. Floratta Gold
O Floratta Gold é um dos mais sofisticados da linha Floratta. Inspirado em acordes florais que transmitem romantismo, ele vai além ao adicionar nuances orientais e envolventes, criando um aroma intenso e elegante.
É um perfume romântico, mas com um toque de sofisticação que combina com mulheres confiantes. É a escolha certa para quem busca equilíbrio entre feminilidade, intensidade e performance.
- Ocasiões ideais: jantares, reuniões importantes, eventos noturnos ou momentos que pedem uma fragrância mais marcante.
- Fixação e projeção: de longa duração, o Floratta Gold acompanha o dia inteiro, deixando um rastro elegante e inesquecível.
4. Glamour Diva
A linha Glamour é conhecida por perfumes sofisticados e cheios de personalidade, e o Glamour Diva é um dos mais marcantes da coleção.
Ele mistura notas florais com acordes adocicados e sensuais, resultando em um perfume envolvente que transmite confiança e estilo. É o tipo de fragrância que transforma qualquer momento em uma ocasião especial.
- Ocasiões ideais: festas, encontros especiais, noites de celebração ou qualquer situação em que você queira transmitir poder.
- Fixação e projeção: de excelente durabilidade, permanece firme na pele por longas horas, com projeção equilibrada e sofisticada.
