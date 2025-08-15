fechar
Novela | Notícia

Beleza Fatal, novela da HBO Max, pode ganhar continuação, diz autor

Novela do streaming HBO Max escrita por Raphael Montes tem chance de ganhar uma sequência. "Beleza Fatal" foi sucesso de audiência na internet

Por Marilia Pessoa Publicado em 15/08/2025 às 16:23
Imagem promocional de Beleza Fatal.
Imagem promocional de Beleza Fatal. - Divulgação/Max

Beleza Fatal” pode ganhar uma continuação. Após o grande sucesso da novela do streaming HBO Max, a trama tem grandes chances de ganhar uma sequência.

A notícia foi revelada pelo autor da novela, Raphael Montes, ao podcast Inteligência Ltda nessa quinta-feira (14).

"Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes e eu disse não. Na última, eu falei talvez", disse Raphael.

"Então vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, quem sabe", completou.

O escritor já mencionou a possibilidade de uma segunda temporada, mas antes, quando perguntado sobre o assunto, ele preferia desconversar.

"Eu adoro o fim, confesso, e não tem planos de 'Beleza Fatal 2', mas vai que vocês insistem demais. Aí, pode ser", disse ele, em tom de brincadeira, em um post nas redes sociais após o fim da novela.

Especial de reencontro de 'Beleza Fatal'

Em uma trama de vingança, Sofia (Camila Queiroz) busca justiça contra Lola (Camila Pitanga) depois que sua mãe é presa injustamente.

Embora o final da novela tenha ido ao ar em 21 de março, a HBO Max confirmou que haverá um episódio especial com o reencontro do elenco e revelações inéditas dos bastidores.

