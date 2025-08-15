Beleza Fatal, novela da HBO Max, pode ganhar continuação, diz autor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novela do streaming HBO Max escrita por Raphael Montes tem chance de ganhar uma sequência. "Beleza Fatal" foi sucesso de audiência na internet

Clique aqui e escute a matéria

“Beleza Fatal” pode ganhar uma continuação. Após o grande sucesso da novela do streaming HBO Max, a trama tem grandes chances de ganhar uma sequência.

A notícia foi revelada pelo autor da novela, Raphael Montes, ao podcast Inteligência Ltda nessa quinta-feira (14).

"Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes e eu disse não. Na última, eu falei talvez", disse Raphael.

"Então vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, quem sabe", completou.

O escritor já mencionou a possibilidade de uma segunda temporada, mas antes, quando perguntado sobre o assunto, ele preferia desconversar.

"Eu adoro o fim, confesso, e não tem planos de 'Beleza Fatal 2', mas vai que vocês insistem demais. Aí, pode ser", disse ele, em tom de brincadeira, em um post nas redes sociais após o fim da novela.

Especial de reencontro de 'Beleza Fatal'

Em uma trama de vingança, Sofia (Camila Queiroz) busca justiça contra Lola (Camila Pitanga) depois que sua mãe é presa injustamente.

Embora o final da novela tenha ido ao ar em 21 de março, a HBO Max confirmou que haverá um episódio especial com o reencontro do elenco e revelações inéditas dos bastidores.

