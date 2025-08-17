fechar
Cabelo | Notícia

5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025

Confira os cortes de cabelo elegantes e mais desejados que unem estilo, modernidade e versatilidade para transformar seu visual e destacar sua beleza.

Por Eduarda Barreto Publicado em 17/08/2025 às 10:48
Imagem ilustrativa de mulher com cabelos ruivos e e corte médio.
Imagem ilustrativa de mulher com cabelos ruivos e e corte médio. - Imagem criada por Inteligência artificial.

Clique aqui e escute a matéria

O ano de 2025 ainda promete ser marcante para quem gosta de renovar o visual. Na moda e na beleza, os cortes de cabelo assumem papel central, acompanhando a busca por praticidade, estilo e sofisticação.

As tendências mostram que os fios vêm ganhando novas interpretações de cortes clássicos, mas com acabamentos modernos e técnicas que valorizam o formato do rosto.

Entre os cortes de cabelo mais procurados do ano estão estilos que combinam elegância atemporal e frescor contemporâneo.

5 cortes de cabelo mais desejados de 2025

1. French Bob

O French Bob é um corte curto, geralmente na altura da boca ou do queixo, com base reta e pontas discretamente arredondadas.

Inspirado no estilo francês, traz um ar elegante e despretensioso ao mesmo tempo. Volta com força por ser um corte fácil de manter e muito versátil.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para recuperar seu cabelo depois de um corte químico

Podendo ser usado com textura natural, polida ou com ondas leves. É um corte que transmite sofisticação minimalista, perfeito para quem busca um ar chique sem esforço.

  • Quem combina: rostos ovais e quadrados ganham destaque com o contorno definido do corte, mas ele também é ótimo para quem deseja evidenciar a linha do maxilar.

2. Soft Blunt Cut

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Blunt Cut, conhecido pelo corte reto e polido, ganha em 2025 uma versão mais leve, o Soft Blunt Cut. A base ainda é reta, mas com acabamento delicado, permitindo mais movimento e naturalidade aos fios.

Ele equilibra a modernidade do corte reto com suavidade, sendo menos rígido que o blunt tradicional. Por ser um corte sofisticado e versátil, pode ser usado no ambiente de trabalho ou em ocasiões sociais sem perder o charme.

Leia Também

  • Quem combina: indicado para cabelos lisos e ondulados, realça principalmente fios médios a longos, criando um visual elegante sem perder fluidez.

3. Butterfly Cut

O Butterfly Cut se mantém entre os mais procurados em 2025, especialmente por valorizar volume e movimento.

O corte é feito em camadas longas, criando a sensação de leveza e moldando o rosto como “asas de borboleta”. É feminino e versátil, transita bem do dia a dia até ocasiões sofisticadas, sem perder naturalidade.

LEIA TAMBÉM: 4 melhores óleos capilares baratinhos para ter o cabelo saudável

Esse ano ele aparece em versões adaptadas tanto para fios longos quanto médios, mantendo o efeito volumoso que emoldura o rosto. 

  • Quem combina: ideal para quem gosta de cabelo com movimento e quer destacar traços faciais. Funciona muito bem em cabelos ondulados e cacheados.

4. Contour Bob

O Contour Bob é um dos cortes mais inteligentes da temporada. Inspirado na técnica de maquiagem “contouring”, ele usa camadas e desfiados em pontos estratégicos para afinar e valorizar os traços do rosto.

Ele ganha espaço como corte personalizado, já que pode ser adaptado de acordo com o formato do rosto e o tipo de fio.

Leia Também

Por ser um corte moderno e prático, une beleza com técnica, ideal para quem deseja sofisticação com naturalidade.

  • Quem combina: praticamente todas as mulheres podem aderir, mas é especialmente interessante para quem busca equilibrar proporções do rosto.

5. Mini Bob

O Mini Bob é uma versão ainda mais curta do bob tradicional, geralmente acima do queixo ou na altura da boca. Minimalista e ousado, ele transmite um ar moderno e altamente elegante.

Em 2025 surge como um corte prático, leve e sofisticado, ideal para quem busca renovar totalmente a imagem com algo marcante.

LEIA TAMBÉM: 3 cortes de cabelo que mais fazem sucesso nos salões de beleza

É contemporâneo e elegante, perfeito para mulheres que gostam de cortes que chamam atenção pela simplicidade e refinamento.

  • Quem combina: favorece rostos delicados, ovais e angulosos, além de ser uma excelente escolha para quem quer praticidade sem perder estilo.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

Leia também

4 perfumes do Boticário que valem cada borrifada e duram o dia inteiro
perfumes boticário

4 perfumes do Boticário que valem cada borrifada e duram o dia inteiro
Como recuperar fios danificados por química em menos de um mês
fios saudáveis

Como recuperar fios danificados por química em menos de um mês

Compartilhe

Tags