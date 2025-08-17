5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025
Confira os cortes de cabelo elegantes e mais desejados que unem estilo, modernidade e versatilidade para transformar seu visual e destacar sua beleza.
O ano de 2025 ainda promete ser marcante para quem gosta de renovar o visual. Na moda e na beleza, os cortes de cabelo assumem papel central, acompanhando a busca por praticidade, estilo e sofisticação.
As tendências mostram que os fios vêm ganhando novas interpretações de cortes clássicos, mas com acabamentos modernos e técnicas que valorizam o formato do rosto.
Entre os cortes de cabelo mais procurados do ano estão estilos que combinam elegância atemporal e frescor contemporâneo.
5 cortes de cabelo mais desejados de 2025
1. French Bob
O French Bob é um corte curto, geralmente na altura da boca ou do queixo, com base reta e pontas discretamente arredondadas.
Inspirado no estilo francês, traz um ar elegante e despretensioso ao mesmo tempo. Volta com força por ser um corte fácil de manter e muito versátil.
Podendo ser usado com textura natural, polida ou com ondas leves. É um corte que transmite sofisticação minimalista, perfeito para quem busca um ar chique sem esforço.
- Quem combina: rostos ovais e quadrados ganham destaque com o contorno definido do corte, mas ele também é ótimo para quem deseja evidenciar a linha do maxilar.
2. Soft Blunt Cut
O Blunt Cut, conhecido pelo corte reto e polido, ganha em 2025 uma versão mais leve, o Soft Blunt Cut. A base ainda é reta, mas com acabamento delicado, permitindo mais movimento e naturalidade aos fios.
Ele equilibra a modernidade do corte reto com suavidade, sendo menos rígido que o blunt tradicional. Por ser um corte sofisticado e versátil, pode ser usado no ambiente de trabalho ou em ocasiões sociais sem perder o charme.
- Quem combina: indicado para cabelos lisos e ondulados, realça principalmente fios médios a longos, criando um visual elegante sem perder fluidez.
3. Butterfly Cut
O Butterfly Cut se mantém entre os mais procurados em 2025, especialmente por valorizar volume e movimento.
O corte é feito em camadas longas, criando a sensação de leveza e moldando o rosto como “asas de borboleta”. É feminino e versátil, transita bem do dia a dia até ocasiões sofisticadas, sem perder naturalidade.
Esse ano ele aparece em versões adaptadas tanto para fios longos quanto médios, mantendo o efeito volumoso que emoldura o rosto.
- Quem combina: ideal para quem gosta de cabelo com movimento e quer destacar traços faciais. Funciona muito bem em cabelos ondulados e cacheados.
4. Contour Bob
O Contour Bob é um dos cortes mais inteligentes da temporada. Inspirado na técnica de maquiagem “contouring”, ele usa camadas e desfiados em pontos estratégicos para afinar e valorizar os traços do rosto.
Ele ganha espaço como corte personalizado, já que pode ser adaptado de acordo com o formato do rosto e o tipo de fio.
Por ser um corte moderno e prático, une beleza com técnica, ideal para quem deseja sofisticação com naturalidade.
- Quem combina: praticamente todas as mulheres podem aderir, mas é especialmente interessante para quem busca equilibrar proporções do rosto.
5. Mini Bob
O Mini Bob é uma versão ainda mais curta do bob tradicional, geralmente acima do queixo ou na altura da boca. Minimalista e ousado, ele transmite um ar moderno e altamente elegante.
Em 2025 surge como um corte prático, leve e sofisticado, ideal para quem busca renovar totalmente a imagem com algo marcante.
É contemporâneo e elegante, perfeito para mulheres que gostam de cortes que chamam atenção pela simplicidade e refinamento.
- Quem combina: favorece rostos delicados, ovais e angulosos, além de ser uma excelente escolha para quem quer praticidade sem perder estilo.
