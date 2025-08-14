Natura Solar: A nova linha de protetores para aproveitar o sol de forma saudáve
Com tecnologia BioProteção tripla ação, o produto protege contra raios UVB/UVA, previne danos ao DNA e mantém a pele hidratada.
Clique aqui e escute a matéria
Em um momento em que o autocuidado e a consciência sobre os efeitos do sol na saúde da pele ganham ainda mais protagonismo nas discussões sobre bem-estar, a Natura, líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil, apresenta sua nova linha de protetores solares: Natura Solar.
Desenvolvida para quem busca viver uma relação mais equilibrada e saudável com o sol, seja no dia a dia ou em momentos de exposição intensa.
Com fórmulas resistentes à água, acabamento invisível para todos os tons de pele e textura leve que combina com diferentes tipos de rotina, além de fragrância leve e refrescante, Natura Solar foi pensada para todas as idades e toda a família, com linhas específicas para crianças acima de 3 anos.
A inovação da linha está na tecnologia exclusiva BioProteção, que une filtros solares potentes a um complexo antioxidante de ingredientes da biodiversidade brasileira.
O resultado é uma tripla ação: proteção contra os raios UVA/UVB, prevenção de danos ao DNA que podem causar câncer de pele e envelhecimento precoce, e cuidado prolongado com a hidratação.
Conheça a linha
A linha Natura Solar conta com protetores corporais e faciais em diferentes níveis de proteção, de FPS UVB 30 a FPS UVB 70 e sempre com 1/3 de FPUVA, para proteger as diferentes camadas da pele, com fórmulas pensadas para peles normais a secas, mistas a oleosas desde o uso diário a alta exposição solar.
Os protetores faciais, em especial, ganham protagonismo na rotina de cuidado diário: resistência à água e ao suor, não comedogênicos, com opções em FPS 50 e 70 e benefícios específicos por tipo de pele, são ideais para quem busca proteção sem abrir mão do conforto.
Enquanto as versões para peles mistas a oleosas oferecem textura fluida ultraleve, efeito matte instantâneo e com partículas que absorvem a oleosidade de forma imediata e garantem um controle de oleosidade por até 12 horas, as fórmulas para peles normais a secas entregam textura leve, toque aveludado e complexo nutritivo que oferece uma hidratação revitalizante por até 8h.