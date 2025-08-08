Natura Ekos estreia na alta perfumaria com coleção inspirada na Amazônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os novos perfumes são inspirados na essência originária amazônica e contam com ingredientes raros da floresta, ancestralmente usados na perfumação

A Natura, marca #1 de perfumaria na América Latina, anuncia a chegada de três perfumes inéditos, Natura Ekos Raiz, Pedra e Alma, coleção que inaugura sua entrada no mercado da alta perfumaria.

As criações convidam o público a uma experiência olfativa ainda mais exclusiva na marca, profundamente conectada à essência originária da floresta amazônica, trazendo óleos essenciais aromáticos raros da floresta e celebrando a sofisticação da perfumaria brasileira.

Sobre o evento de lançamento

Para enaltecer essas novas fragrâncias, a Natura promoveu um evento exclusivo em Belém, no Pará. A festa, que reforçou o elo da marca com a região norte, contou com as presenças, entre outras celebridades, das embaixadoras da marca Ekos, Alane Dias e Isabelle Nogueira, e também com outras celebridades, como a atriz Vitória Strada.

Além do evento, a marca organizou uma Press Trip anual para imergir influenciadores convidados de todo Brasil, proporcionando assim uma jornada pela cultura amazônica, pela biodiversidade que inspirou essa perfumaria e também pelo seu modelo de negócio regenerativo.

Foram realizadas visitas a uma de suas comunidades parceiras há mais de 20 anos, a APROCAMP (Associação dos Produtores e Produtoras Rurais de Campo Limpo) e também acompanharam de perto as mais recentes inovações da marca na sua fábrica em Benevides, o Ecoparque.

A alta perfumaria de Natura Ekos é composta por criações que utilizam ingredientes raros da floresta e na essência originária amazônica, respeitando também o conhecimento ancestral da região.

Conheça os lançamentos da coleção

O Natura Ekos Pedra, representa uma fragrância amadeirada aromática com notas minerais da resina do breu associadas à opulência da madeira envolvente do sândalo.

Ekos Pedra, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

Já o novo Natura Ekos Raiz, é um amadeirado floral verde com notas verdes e florais envolventes combinadas ao amadeirado da priprioca.

Ekos Raiz, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

O Natura Ekos Alma é uma fragrância amadeirada especiada e envolve notas do cumaru e da copaíba combinadas ao poder mítico do breu e à raiz especiada da priprioca.

Ekos Alma, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

“A linha Natura Ekos é a maior expressão da Amazônia na nossa perfumaria e é com grande entusiasmo que celebramos o lançamento da sua coleção de Eau de Parfum", afirma Ana Mazzilli, Head de Marketing de Cuidados Pessoais da marca no Brasil.

"Como a maior marca de Perfumaria do Brasil, queremos trazer expressões cada vez mais autênticas e diferenciadas para o nosso portfólio. As novas fragrâncias da linha celebram a essência, a complexidade e a beleza da floresta de uma forma profunda e sofisticada”, finaliza.

Veronica Kato, perfumista exclusiva da Natura, reforça sobre a exclusividade da nova linha de Eau de Parfum de Natura Ekos. “Inspirados na essência originária amazônica, criamos perfumes com óleos essenciais aromáticos raros da Amazônia, ancestralmente usados na perfumação, para enaltecer e celebrar a floresta”, conta.

Sobre Natura Ekos

Há 25 anos, Natura Ekos celebra a Amazônia, impactando positivamente na vida de 22 mil pessoas das comunidades locais e gerando R$1,8 bilhão em volume de negócios.

Com a chegada dessa nova coleção de perfumaria, Natura Ekos mergulha ainda mais na sua essência amazônica, revelando fragrâncias exclusivas e sofisticadas e reforçando o protagonismo na construção da beleza da perfumaria brasileira - uma perfumaria autoral, inovadora e única.

Todas as novas fragrâncias de Natura Ekos estão disponíveis no site oficial da marca www.natura.com.br, nas lojas físicas ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você. Confira mais detalhes de cada produto: