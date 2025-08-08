Natura Ekos lança perfumes de alta perfumaria inspirados na ancestralidade amazônica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova coleção com Alma, Pedra e Raiz marca a entrada da Natura Ekos na perfumaria de luxo, destacando ingredientes raros da floresta amazônica.

A Natura Ekos acaba de dar um passo importante em sua história ao ingressar no universo da alta perfumaria com o lançamento de três fragrâncias sofisticadas e profundamente conectadas à essência da floresta amazônica.

Os perfumes Alma, Pedra e Raiz combinam ingredientes aromáticos raros da Amazônia com técnicas de perfumaria refinada, revelando uma nova faceta da marca líder em cosméticos na América Latina.

A coleção propõe uma experiência olfativa exclusiva e sensorial, que respeita a ancestralidade e celebra a biodiversidade brasileira.

Os lançamentos foram apresentados durante um evento especial em Belém, no Pará, e reforçam o compromisso da marca com um modelo de negócios regenerativo e sustentável.

Fragrâncias que traduzem a floresta

Compostos por óleos essenciais raros tradicionalmente usados por povos da região amazônica, os novos perfumes trazem o conceito de sofisticação enraizada na natureza.

O Natura Ekos Pedra possui notas amadeiradas e minerais, combinando a resina do breu e o sândalo em uma fragrância marcante. Já o Natura Ekos Raiz oferece um aroma verde floral com priprioca, criando uma conexão intensa com a terra.

O Natura Ekos Alma mistura cumaru, copaíba, breu e a raiz especiada da priprioca, resultando em uma fragrância mística e envolvente.

Conexão com a Amazônia em cada detalhe

Para marcar esse momento, a Natura realizou uma Press Trip na Amazônia, levando influenciadores a conhecerem comunidades parceiras, como a APROCAMP, além da fábrica da marca em Benevides, o Ecoparque.

A proposta foi promover uma imersão na cultura amazônica e nos bastidores da produção que une inovação, sustentabilidade e tradição local.

Alta perfumaria com identidade brasileira

“As novas fragrâncias celebram a essência, a complexidade e a beleza da floresta de forma profunda e sofisticada”, afirma Ana Mazzilli, Head de Marketing de Cuidados Pessoais da Natura no Brasil.

Já a perfumista exclusiva da marca, Veronica Kato, destaca o uso de ingredientes aromáticos ancestrais e a proposta de criar perfumes únicos que traduzem a alma da floresta.

Conheça os perfumes da coleção Natura Ekos

Ekos Pedra (50 ml – R$ 375,00) : fragrância amadeirada aromática com notas minerais do breu e madeira envolvente do sândalo.

: fragrância amadeirada aromática com notas minerais do breu e madeira envolvente do sândalo. Ekos Raiz (50 ml – R$ 375,00) : aroma amadeirado floral verde com priprioca, combinando o frescor vegetal ao toque terroso da raiz.

: aroma amadeirado floral verde com priprioca, combinando o frescor vegetal ao toque terroso da raiz. Ekos Alma (50 ml – R$ 375,00): fragrância especiada com cumaru, copaíba e o poder mítico do breu, revelando a essência profunda da floresta.

Compromisso com a floresta e o futuro

Há 25 anos, a Natura Ekos valoriza a Amazônia e contribui para o desenvolvimento sustentável da região. Com mais de 22 mil pessoas impactadas em comunidades locais e R$1,8 bilhão gerado em negócios, a marca reforça seu protagonismo em criar uma perfumaria brasileira inovadora, sensorial e consciente.

Onde encontrar

As novas fragrâncias já estão disponíveis no site oficial da Natura, nas lojas físicas da marca ou com Consultoras de Beleza em todo o Brasil. Cada perfume pode ser adquirido por R$ 375,00 e carrega, em cada frasco, o poder da floresta transformado em arte olfativa.