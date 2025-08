4 perfumes O Boticário que são "contratipos" de importados caros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas fragrâncias de O Boticário têm semelhanças marcantes com perfumes importados e são opções mais acessíveis sem perder sofisticação

Perfume é mais do que aroma: é memória, presença e identidade. Mas quando se trata de encontrar uma fragrância que entrega sofisticação, intensidade e durabilidade, nem sempre é preciso investir nos rótulos mais caros do mercado. Algumas marcas nacionais, como O Boticário, conseguem criar perfumes que lembram com precisão grandes nomes da perfumaria internacional — tanto em estrutura olfativa quanto em performance.

Essas fragrâncias, muitas vezes chamadas popularmente de “contratipos”, não são cópias oficiais, mas compartilham famílias olfativas, acordes e notas principais. Isso faz com que sejam excelentes alternativas para quem admira certos importados, mas busca uma versão mais acessível no dia a dia.

A seguir, veja quatro perfumes da marca O Boticário que se aproximam de grandes clássicos importados — e por que vale a pena experimentá-los.

Perfumes nacionais que se aproximam de grandes clássicos

Imagem ilustrativa de perfumes femininos! - Reprodução/ iStock

1. Lily (O Boticário) | Similar a J’adore (Dior)

Com seu perfil floral sofisticado, Lily é um dos perfumes mais icônicos de O Boticário. Assim como o J’adore, da Dior, aposta em uma combinação de flores brancas como lírio, jasmim e flor de laranjeira, resultando em uma fragrância elegante, feminina e marcante.

É uma boa escolha para quem busca algo romântico, atemporal e com presença. O toque de lírio, exclusivo da marca brasileira, traz diferencial e assinatura própria, mas a inspiração é evidente para quem conhece o clássico francês.

2. Zaad (O Boticário) | Similar a Allure Homme Sport (Chanel)

Zaad entrega frescor, energia e sofisticação — uma proposta muito parecida com o Allure Homme Sport, da Chanel. Ambos trazem notas cítricas em destaque, seguidas por um fundo amadeirado e especiado que marca presença com leveza.

Ideal para o dia a dia, ocasiões profissionais ou encontros casuais. A performance também impressiona, com bom rastro e fixação, especialmente para um perfume de marca nacional.

3. Egeo Dolce (O Boticário) | Similar a Pink Sugar (Aquolina)

Para quem gosta de fragrâncias adocicadas e divertidas, o Egeo Dolce é uma referência. Assim como o Pink Sugar, traz uma mistura intensa de baunilha, algodão-doce, caramelo e frutas vermelhas — tudo em uma composição gourmand que remete à infância e ao conforto.

É uma fragrância jovial, ousada e marcante, que conquista quem ama doces perfumados. Apesar da doçura, o perfume tem boa evolução e não fica enjoativo com o passar do tempo.

4. Malbec Black (O Boticário) | Similar a Black XS (Paco Rabanne)

O Malbec Black é uma das versões mais intensas da linha masculina de O Boticário e lembra bastante o Black XS, de Paco Rabanne, especialmente pelas notas quentes e adocicadas de canela, âmbar, madeiras escuras e nuances frutadas.

A fragrância é sedutora, noturna e com grande fixação. Ideal para quem gosta de perfumes envolventes, com presença marcante e toque misterioso.