O Boticário lança Malbec Pure Gold com tecnologia Goldsense e proposta de despertar o desejo em até cinco segundos

Nova fragrância do Boticário combina inovação da neurociência com acorde inspirado no mel e reforça o legado de sofisticação da linha Malbec

O Boticário apresenta Malbec Pure Gold, nova fragrância da marca que há duas décadas se destaca como referência em perfumaria no Brasil. Com a exclusiva tecnologia Goldsense e uma combinação olfativa inédita, o lançamento tem como proposta intensificar o poder de atração e despertar o desejo no outro em até cinco segundos¹.

Malbec Pure Gold alia ciência, inovação e sofisticação para responder ao desejo crescente dos consumidores por fragrâncias marcantes. A criação traz uma estrutura amadeirada ambarada, com saída cítrica, corpo especiado e fundo licoroso. O destaque vai para o acorde inspirado no aroma envolvente do mel, que aprofunda o calor e a sensualidade presentes em Malbec Gold.

“Combinamos tecnologia, ciência e alta perfumaria para entregar uma criação elegante e inovadora, que honra o legado de Malbec ao mesmo tempo em que amplia sua expressão olfativa de forma ousada e moderna”, afirma Patricia Angelucci, diretora da categoria de perfumaria masculina e casais do Grupo Boticário.

Além do desodorante Colônia, protagonista da linha, Malbec Pure Gold chega com um portfólio completo de cuidados pessoais. A Loção Hidratante Desodorante Corporal oferece hidratação com textura leve e prolonga o rastro da fragrância. O Spray Íntimo garante frescor e perfumação duradoura, enquanto o Creme Pré e Pós-Barba suaviza a pele e proporciona conforto durante o barbear. A rotina se completa com o Sabonete em Barra, de espuma cremosa e perfumada, e o Desodorante Antitranspirante Aerossol.

Todos os itens reforçam a proposta de uma experiência sensorial completa, sem abrir mão da sofisticação e do magnetismo que caracterizam a marca. Assim como em todas as fragrâncias Malbec, a formulação de Pure Gold utiliza álcool vínico, macerado em barris de carvalho francês. Esse processo, pioneiro no Brasil e exclusivo do Grupo Boticário desde 2004, confere às criações um toque amadeirado distinto e marcante.

Malbec Pure Gold já está disponível com preços promocionais nas lojas físicas do Boticário em todo o Brasil, no e-commerce da marca, no app para Android e iOS, e também via WhatsApp pelo número 0800 744 0010, canal oficial e seguro. É possível ainda localizar um consultor da marca pelo site encontre.boticario.com.br.