4 perfumes semelhantes ao La Vie Est Belle, mas que custam bem menos

Se você ama o cheiro adocicado e elegante de La Vie Est Belle, mas quer economizar, essas fragrâncias são boas alternativas para testar

Poucos perfumes femininos se tornaram tão icônicos quanto o La Vie Est Belle, da Lancôme. Desde seu lançamento em 2012, ele conquistou espaço fixo na penteadeira de muitas mulheres que gostam de fragrâncias doces, envolventes e com presença. Sua assinatura inconfundível une o dulçor da baunilha e do pralinê ao toque sofisticado de íris e patchouli, criando um perfume que remete à feminilidade expansiva, à autoestima e até mesmo a momentos especiais da vida.

O frasco elegante, com curvas suaves e detalhes delicados, reforça a ideia de que o La Vie Est Belle é mais do que um perfume: é uma experiência sensorial. No entanto, o valor elevado da versão original — que pode ultrapassar os R$ 500, mesmo em promoções — faz com que muitas pessoas busquem opções mais acessíveis com cheiro semelhante. Felizmente, o universo da perfumaria oferece ótimos caminhos alternativos.

Algumas fragrâncias nacionais e importadas mais baratas conseguem recriar essa atmosfera doce, luminosa e feminina sem perder em elegância ou desempenho. Abaixo, listamos quatro perfumes que seguem essa mesma linha olfativa. Cada um deles possui elementos-chave que remetem ao La Vie Est Belle, com suas próprias particularidades, vantagens e propostas de uso. Perfeitos para quem quer economizar sem abrir mão de se sentir marcante.

1. Eudora La Victorie

O La Victorie é um dos perfumes mais conhecidos da Eudora e também um dos mais comparados ao La Vie Est Belle. A semelhança não é coincidência: a fragrância também aposta na combinação entre íris, baunilha, pralinê e patchouli, criando um fundo doce, sofisticado e duradouro. A principal diferença é que o La Victorie tende a ser um pouco mais cremoso e menos agressivo na saída — o que pode agradar a quem busca uma versão mais usável no dia a dia.

O frasco também carrega elegância e o perfume costuma ter uma fixação excelente, com projeção média a alta. A escolha ideal para quem quer um perfume com assinatura doce e refinada, para encontros, noites especiais ou para marcar presença em eventos.

2. L’Intense Elegance, Nuancie

Este perfume da marca nacional Nuancie é um dos mais comentados por quem procura “inspirados” bem-feitos. O L’Intense Elegance tem uma construção muito próxima ao La Vie Est Belle, apostando fortemente no acorde gourmand de baunilha com pralinê, além do toque floral de íris e jasmim e o fundo levemente amadeirado.

Apesar do preço muito mais baixo, ele impressiona pela performance: a fixação passa de 6 horas na pele e o rastro é perceptível, sem ser invasivo. É o tipo de perfume que entrega sofisticação acessível, ideal para quem quer experimentar algo com o mesmo DNA do La Vie Est Belle sem gastar muito.

3. Floratta Fleur D’Éclipse, O Boticário

Lançado como uma edição limitada, o Fleur D’Éclipse traz uma proposta que mistura o estilo adocicado à leveza das flores brancas. Embora seja menos intenso que o La Vie Est Belle, ele compartilha a mesma feminilidade açucarada e floral, mas com uma saída mais fresca e frutada, ideal para climas quentes ou para quem não gosta de perfumes muito doces.

Ele é perfeito para quem ama a ideia do La Vie Est Belle, mas prefere uma versão mais leve, mais jovem e mais versátil, que combine com o dia a dia. Mesmo sendo um pouco mais discreto, ainda entrega uma boa fixação e um rastro encantador.

4. La Petite Fleur D’Amour, Paris Élysées

Essa é uma das alternativas mais econômicas e populares. La Petite Fleur D’Amour traz uma mistura intensa de frutas vermelhas, baunilha e patchouli, com uma doçura evidente desde as primeiras borrifadas. Embora mais simples em construção e menos refinado nos detalhes, ele consegue entregar a essência do La Vie Est Belle com dignidade.

O desempenho é razoável: não tem a mesma fixação do original, mas para quem deseja algo casual, fácil de usar e que não pesa no bolso, é uma escolha válida. É o tipo de perfume que pode ser reaplicado ao longo do dia e ainda assim custar bem menos que o frasco tradicional de 30ml da Lancôme.