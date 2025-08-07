fechar
Perfume |

4 perfumes semelhantes ao La Vie Est Belle, mas que custam bem menos

Se você ama o cheiro adocicado e elegante de La Vie Est Belle, mas quer economizar, essas fragrâncias são boas alternativas para testar

Por Pedro Lima Publicado em 07/08/2025 às 21:03
Perfume La Vie Est Belle.
Perfume La Vie Est Belle. - Foto: Lancôme

Clique aqui e escute a matéria

Poucos perfumes femininos se tornaram tão icônicos quanto o La Vie Est Belle, da Lancôme. Desde seu lançamento em 2012, ele conquistou espaço fixo na penteadeira de muitas mulheres que gostam de fragrâncias doces, envolventes e com presença. Sua assinatura inconfundível une o dulçor da baunilha e do pralinê ao toque sofisticado de íris e patchouli, criando um perfume que remete à feminilidade expansiva, à autoestima e até mesmo a momentos especiais da vida.

O frasco elegante, com curvas suaves e detalhes delicados, reforça a ideia de que o La Vie Est Belle é mais do que um perfume: é uma experiência sensorial. No entanto, o valor elevado da versão original — que pode ultrapassar os R$ 500, mesmo em promoções — faz com que muitas pessoas busquem opções mais acessíveis com cheiro semelhante. Felizmente, o universo da perfumaria oferece ótimos caminhos alternativos.

Algumas fragrâncias nacionais e importadas mais baratas conseguem recriar essa atmosfera doce, luminosa e feminina sem perder em elegância ou desempenho. Abaixo, listamos quatro perfumes que seguem essa mesma linha olfativa. Cada um deles possui elementos-chave que remetem ao La Vie Est Belle, com suas próprias particularidades, vantagens e propostas de uso. Perfeitos para quem quer economizar sem abrir mão de se sentir marcante.

1. Eudora La Victorie

O La Victorie é um dos perfumes mais conhecidos da Eudora e também um dos mais comparados ao La Vie Est Belle. A semelhança não é coincidência: a fragrância também aposta na combinação entre íris, baunilha, pralinê e patchouli, criando um fundo doce, sofisticado e duradouro. A principal diferença é que o La Victorie tende a ser um pouco mais cremoso e menos agressivo na saída — o que pode agradar a quem busca uma versão mais usável no dia a dia.

O frasco também carrega elegância e o perfume costuma ter uma fixação excelente, com projeção média a alta. A escolha ideal para quem quer um perfume com assinatura doce e refinada, para encontros, noites especiais ou para marcar presença em eventos.

2. L’Intense Elegance, Nuancie

Este perfume da marca nacional Nuancie é um dos mais comentados por quem procura “inspirados” bem-feitos. O L’Intense Elegance tem uma construção muito próxima ao La Vie Est Belle, apostando fortemente no acorde gourmand de baunilha com pralinê, além do toque floral de íris e jasmim e o fundo levemente amadeirado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar do preço muito mais baixo, ele impressiona pela performance: a fixação passa de 6 horas na pele e o rastro é perceptível, sem ser invasivo. É o tipo de perfume que entrega sofisticação acessível, ideal para quem quer experimentar algo com o mesmo DNA do La Vie Est Belle sem gastar muito.

3. Floratta Fleur D’Éclipse, O Boticário

Lançado como uma edição limitada, o Fleur D’Éclipse traz uma proposta que mistura o estilo adocicado à leveza das flores brancas. Embora seja menos intenso que o La Vie Est Belle, ele compartilha a mesma feminilidade açucarada e floral, mas com uma saída mais fresca e frutada, ideal para climas quentes ou para quem não gosta de perfumes muito doces.

Ele é perfeito para quem ama a ideia do La Vie Est Belle, mas prefere uma versão mais leve, mais jovem e mais versátil, que combine com o dia a dia. Mesmo sendo um pouco mais discreto, ainda entrega uma boa fixação e um rastro encantador.

4. La Petite Fleur D’Amour, Paris Élysées

Essa é uma das alternativas mais econômicas e populares. La Petite Fleur D’Amour traz uma mistura intensa de frutas vermelhas, baunilha e patchouli, com uma doçura evidente desde as primeiras borrifadas. Embora mais simples em construção e menos refinado nos detalhes, ele consegue entregar a essência do La Vie Est Belle com dignidade.

O desempenho é razoável: não tem a mesma fixação do original, mas para quem deseja algo casual, fácil de usar e que não pesa no bolso, é uma escolha válida. É o tipo de perfume que pode ser reaplicado ao longo do dia e ainda assim custar bem menos que o frasco tradicional de 30ml da Lancôme.

Leia também

Natura Ekos entra para alta perfumaria com nova coleção que celebra a Amazônia
PERFUMES

Natura Ekos entra para alta perfumaria com nova coleção que celebra a Amazônia
3 perfumes femininos mais cobiçados entre os homens
PERFUMES

3 perfumes femininos mais cobiçados entre os homens

Compartilhe

Tags