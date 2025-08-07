Natura Ekos entra para alta perfumaria com nova coleção que celebra a Amazônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os novos perfumes são inspirados na essência originária amazônica e contam com ingredientes raros da floresta, ancestralmente usados na perfumação.

Clique aqui e escute a matéria

A Natura anuncia a chegada de três perfumes inéditos, Natura Ekos Raiz, Pedra e Alma, coleção que inaugura sua entrada no mercado da alta perfumaria.

As criações convidam o público a uma experiência olfativa ainda mais exclusiva na marca, profundamente conectada à essência originária da floresta amazônica, trazendo óleos essenciais aromáticos raros da floresta e celebrando a sofisticação da perfumaria brasileira.

A alta perfumaria de Natura Ekos é composta por criações que utilizam ingredientes raros da floresta e na essência originária amazônica, respeitando também o conhecimento ancestral da região.

O Natura Ekos Pedra, representa uma fragrância amadeirada aromática com notas minerais da resina do breu associadas à opulência da madeira envolvente do sândalo.

Ekos Pedra, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

Já o novo Natura Ekos Raiz, é um amadeirado floral verde com notas verdes e florais envolventes combinadas ao amadeirado da priprioca.

Ekos Raiz, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

O Natura Ekos Alma é uma fragrância amadeirada especiada e envolve notas do cumaru e da copaíba combinadas ao poder mítico do breu e à raiz especiada da priprioca.

Ekos Alma, nova fragrância da Natura. - Foto: Divulgação/Natura

Veronica Kato, perfumista exclusiva da Natura, reforça sobre a exclusividade da nova linha de Eau de Parfum de Natura Ekos. “Inspirados na essência originária amazônica, criamos perfumes com óleos essenciais aromáticos raros da Amazônia, ancestralmente usados na perfumação, para enaltecer e celebrar a floresta”, conta.

Todas as novas fragrâncias de Natura Ekos estão disponíveis no site oficial da marca.

