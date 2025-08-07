Natura Ekos entra para alta perfumaria com nova coleção que celebra a Amazônia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
A Natura anuncia a chegada de três perfumes inéditos, Natura Ekos Raiz, Pedra e Alma, coleção que inaugura sua entrada no mercado da alta perfumaria.
As criações convidam o público a uma experiência olfativa ainda mais exclusiva na marca, profundamente conectada à essência originária da floresta amazônica, trazendo óleos essenciais aromáticos raros da floresta e celebrando a sofisticação da perfumaria brasileira.
O Natura Ekos Pedra, representa uma fragrância amadeirada aromática com notas minerais da resina do breu associadas à opulência da madeira envolvente do sândalo.
Já o novo Natura Ekos Raiz, é um amadeirado floral verde com notas verdes e florais envolventes combinadas ao amadeirado da priprioca.
O Natura Ekos Alma é uma fragrância amadeirada especiada e envolve notas do cumaru e da copaíba combinadas ao poder mítico do breu e à raiz especiada da priprioca.
Veronica Kato, perfumista exclusiva da Natura, reforça sobre a exclusividade da nova linha de Eau de Parfum de Natura Ekos. “Inspirados na essência originária amazônica, criamos perfumes com óleos essenciais aromáticos raros da Amazônia, ancestralmente usados na perfumação, para enaltecer e celebrar a floresta”, conta.