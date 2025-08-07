fechar
Perfume | Notícia

Natura Ekos entra para alta perfumaria com nova coleção que celebra a Amazônia

Os novos perfumes são inspirados na essência originária amazônica e contam com ingredientes raros da floresta, ancestralmente usados na perfumação.

Por Daniela de Sá Publicado em 07/08/2025 às 17:52
Novas fragâncias da Natura Ekos: Raiz, Pedra e Alma.
Novas fragâncias da Natura Ekos: Raiz, Pedra e Alma.

A Natura anuncia a chegada de três perfumes inéditos, Natura Ekos Raiz, Pedra e Alma, coleção que inaugura sua entrada no mercado da alta perfumaria.

As criações convidam o público a uma experiência olfativa ainda mais exclusiva na marca, profundamente conectada à essência originária da floresta amazônica, trazendo óleos essenciais aromáticos raros da floresta e celebrando a sofisticação da perfumaria brasileira.

A alta perfumaria de Natura Ekos é composta por criações que utilizam ingredientes raros da floresta e na essência originária amazônica, respeitando também o conhecimento ancestral da região.

O Natura Ekos Pedra, representa uma fragrância amadeirada aromática com notas minerais da resina do breu associadas à opulência da madeira envolvente do sândalo.

Foto: Divulgação/Natura
Ekos Pedra, nova fragrância da Natura.

Já o novo Natura Ekos Raiz, é um amadeirado floral verde com notas verdes e florais envolventes combinadas ao amadeirado da priprioca.

Foto: Divulgação/Natura
Ekos Raiz, nova fragrância da Natura.

O Natura Ekos Alma é uma fragrância amadeirada especiada e envolve notas do cumaru e da copaíba combinadas ao poder mítico do breu e à raiz especiada da priprioca.

Foto: Divulgação/Natura
Ekos Alma, nova fragrância da Natura.

Veronica Kato, perfumista exclusiva da Natura, reforça sobre a exclusividade da nova linha de Eau de Parfum de Natura Ekos. “Inspirados na essência originária amazônica, criamos perfumes com óleos essenciais aromáticos raros da Amazônia, ancestralmente usados na perfumação, para enaltecer e celebrar a floresta”, conta.

Todas as novas fragrâncias de Natura Ekos estão disponíveis no site oficial da marca.

