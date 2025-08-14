fechar
Desafio Viva a Vida 60+ movimenta as ruas do centro do Recife

A corrida será a primeira no Brasil focada no segmento sênior, mas corredores de todas as idades podem participar. Confira tudo sobre o evento!

Por Samara Cinobio Publicado em 14/08/2025 às 16:50
legs two male runners running city marathon race, athletes jogging on asphalt road, summer sports games
legs two male runners running city marathon race, athletes jogging on asphalt road, summer sports games - Sportpoint

Incentivar a prática de atividades físicas entre as pessoas com 60 anos de idade ou mais e promover um estilo de vida ativo e saudável a essa população.

Esses são os principais objetivos da primeira edição da Corrida Desafio Viva a Vida 60+, que acontece no dia 19 de outubro, com concentração às 5h e largada às 6h, na Avenida Cais da Alfândega, Recife Antigo.

A prova é organizada por Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, da revista Viva a Vida + 60, e Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.

A primeira corrida do Brasil focada no segmento sênior tem 06 modalidades sendo 03 por idade a partir dos 60 anos (de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74 e 75 +) e duas por sexo (masculino e feminino).

Os participantes podem optar por corrida de 5km e 10km, ou caminhada de 3km, em percursos acessíveis e inclusivos com opções para diferentes níveis de condição física. Pessoas de todas as idades podem participar.

“Os mais jovens podem – e devem – incentivar os pais, tios e avós para vivenciarem juntos a experiência”, disse Luciano Moura, diretor da revista Viva a Vida 60+.

Sobre a corrida

O crescimento da quantidade de corridas de ruas no Brasil de 2023 para 2024 e a previsão de continuidade em 2025 mostram que a modalidade no país vive uma fase de expansão sólida e sustentável.

Em 2024, foram realizados 2.827 eventos oficiais de corrida de rua no Brasil, representando um crescimento de 29% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 2.186 provas.

Até março de 2025, foram 2.437 corridas de rua oficiais, segundo dados da ABRACEO (Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor).

Segundo o IBGE, a proporção da população com 60 anos ou mais quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para cerca de 15,6% da população brasileira, aproximadamente?33 milhões de pessoas.

Para Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva, e um dos organizadores do evento, falar com o público 60+ sobre corrida de rua é lembrar que saúde, disposição e alegria não têm prazo de validade.

“Cada vez mais homens e mulheres estão descobrindo que correr — ou caminhar — é uma forma poderosa de se sentir vivo, manter o corpo em movimento e a mente leve. Esse público não quer mais ficar parado", afirma.

Eles querem viver, experimentar, superar limites e celebrar conquistas. A corrida entra como um convite para isso tudo: para sair de casa, encontrar gente, cuidar do corpo, da autoestima e provar que idade é só um número”, finaliza.

Todos os participantes receberão medalhas, mas, apenas os 60+ ganharão troféu e subirão ao pódio.

As inscrições custam R$149,00 e podem ser feitas até 13/10/2025, através do Portal SouCorredor. (www.soucorredor.com.br), e os kits devem ser retirados no dia 18 de outubro, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

Serviço

  • Corrida Desafio Viva a Vida 60+
  • Data: 19/10/2025
  • Concentração: 5h - Avenida Cais da Alfândega
  • Programação:
  • 5h - abertura da arena e recepção dos atletas
  • 5h30 - aquecimento
  • 5h45 - concentração dos atletas no funil de largada
  • 6h largada
  • Inscrições: R$ 149,00, no site www.soucorredor.com.br

