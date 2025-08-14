Desafio Viva a Vida 60+ movimenta as ruas do centro do Recife
A corrida será a primeira no Brasil focada no segmento sênior, mas corredores de todas as idades podem participar. Confira tudo sobre o evento!
Incentivar a prática de atividades físicas entre as pessoas com 60 anos de idade ou mais e promover um estilo de vida ativo e saudável a essa população.
Esses são os principais objetivos da primeira edição da Corrida Desafio Viva a Vida 60+, que acontece no dia 19 de outubro, com concentração às 5h e largada às 6h, na Avenida Cais da Alfândega, Recife Antigo.
A prova é organizada por Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, da revista Viva a Vida + 60, e Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.
A primeira corrida do Brasil focada no segmento sênior tem 06 modalidades sendo 03 por idade a partir dos 60 anos (de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74 e 75 +) e duas por sexo (masculino e feminino).
Os participantes podem optar por corrida de 5km e 10km, ou caminhada de 3km, em percursos acessíveis e inclusivos com opções para diferentes níveis de condição física. Pessoas de todas as idades podem participar.
“Os mais jovens podem – e devem – incentivar os pais, tios e avós para vivenciarem juntos a experiência”, disse Luciano Moura, diretor da revista Viva a Vida 60+.
Sobre a corrida
O crescimento da quantidade de corridas de ruas no Brasil de 2023 para 2024 e a previsão de continuidade em 2025 mostram que a modalidade no país vive uma fase de expansão sólida e sustentável.
Em 2024, foram realizados 2.827 eventos oficiais de corrida de rua no Brasil, representando um crescimento de 29% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 2.186 provas.
Até março de 2025, foram 2.437 corridas de rua oficiais, segundo dados da ABRACEO (Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor).
Segundo o IBGE, a proporção da população com 60 anos ou mais quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para cerca de 15,6% da população brasileira, aproximadamente?33 milhões de pessoas.
Para Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva, e um dos organizadores do evento, falar com o público 60+ sobre corrida de rua é lembrar que saúde, disposição e alegria não têm prazo de validade.
“Cada vez mais homens e mulheres estão descobrindo que correr — ou caminhar — é uma forma poderosa de se sentir vivo, manter o corpo em movimento e a mente leve. Esse público não quer mais ficar parado", afirma.
Eles querem viver, experimentar, superar limites e celebrar conquistas. A corrida entra como um convite para isso tudo: para sair de casa, encontrar gente, cuidar do corpo, da autoestima e provar que idade é só um número”, finaliza.
Todos os participantes receberão medalhas, mas, apenas os 60+ ganharão troféu e subirão ao pódio.
As inscrições custam R$149,00 e podem ser feitas até 13/10/2025, através do Portal SouCorredor. (www.soucorredor.com.br), e os kits devem ser retirados no dia 18 de outubro, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.
Serviço
- Corrida Desafio Viva a Vida 60+
- Data: 19/10/2025
- Concentração: 5h - Avenida Cais da Alfândega
- Programação:
- 5h - abertura da arena e recepção dos atletas
- 5h30 - aquecimento
- 5h45 - concentração dos atletas no funil de largada
- 6h largada
- Inscrições: R$ 149,00, no site www.soucorredor.com.br