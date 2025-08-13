Santa Casa de Misericórdia do Recife amplia serviços e mira equilíbrio financeiro para fortalecer saúde pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instituição filantrópica passa por reestruturação, investe com recursos próprios e se prepara para oferecer atendimento oncológico

A Santa Casa de Misericórdia do Recife, instituição filantrópica fundada em 1858 e referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), chega aos 167 anos nesta sexta-feira (15). Localizada em Santo Amaro, área central da cidade, a entidade informa ter reduzido o déficit de R$ 25 milhões em 2023 para R$ 2 milhões em 2024. A expectativa da superintendência é encerrar o ano de 2025 com superávit e, dessa maneira, equilibrar as contas.

Para os próximos meses, a Santa Casa se prepara para iniciar os atendimentos nas áreas de oncologia e nefrologia. A iniciativa está em fase de planejamento e articulação e promete ampliar o acesso da população a tratamentos para o câncer e os rins, com foco na humanização, prevenção e tratamento integral.

Em janeiro de 2024, a Santa Casa passou por um processo de reestruturação administrativa e ampliou os investimentos em serviços de saúde para garantir mais acesso a atendimentos para a população.



Novo ambulatório de oftalmologia

Um dos marcos da nova fase da Santa Casa é a entrega do novo ambulatório de oftalmologia do Hospital Santo Amaro, unidade própria da Santa Casa. Com investimento direto de R$ 3 milhões e equipe especializada, o espaço passou a oferecer neste mês consultas, exames e, a partir de outubro, cirurgias oftalmológicas 100% pelo SUS.

A unidade integra o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura do Recife.

A estrutura conta com dois consultórios (e mais dois em ampliação), quatro salas de exames, bloco cirúrgico com duas salas e é totalmente acessível para pessoas com deficiência.

A equipe é formada por 15 oftalmologistas e 11 técnicos especializados. A expectativa é realizar mensalmente 1.300 consultas iniciais, 830 acompanhamentos de glaucoma e cerca de 3 mil exames complementares. Entre os procedimentos previstos, estão cirurgias de catarata, pterígio, glaucoma e terapias a laser.

"É um projeto que nasce do compromisso com a saúde pública e com a equidade no acesso. Estamos oferecendo um serviço de excelência, com infraestrutura moderna e equipe técnica qualificada, para garantir o atendimento digno a quem mais precisa", destaca o superintendente da instituição, padre Claudionor Alves.

De acordo com o médico Iran Costa, diretor-geral do hospital, o ambulatório será um importante reforço à rede municipal de saúde ocular.

"Nosso objetivo é contribuir para reduzir a demanda reprimida e acelerar diagnósticos e tratamentos", afirma Iran. O acesso ao serviço é feito por meio da regulação da Secretaria Municipal de Saúde, com encaminhamento pelas unidades básicas de saúde.

Retaguarda do Estado

Além da área oftalmológica, a Santa Casa permanece como uma das principais retaguardas de saúde do Estado. Em 2024, a instituição realizou mais de 289 mil exames, 52 mil consultas e 6 mil cirurgias, além de disponibilizar uma ampla gama de serviços de diagnóstico e imagem.

O atendimento ambulatorial contempla especialidades como cirurgia bucomaxilofacial, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, hematologia, cirurgia de cabeça e pescoço, ortopedia, psicologia, fonoaudiologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, neurologia, pneumologia e reumatologia.

Na área cirúrgica, a instituição realiza procedimentos em cirurgia bucomaxilofacial, de cabeça e pescoço, dermatológica, geral, abdominal, oftalmológica, ortopédica, proctológica e vascular. Já na área de diagnóstico e imagem, estão disponíveis serviços como audiometria, densitometria óssea, ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia, ergometria, radiografia, tomografia computadorizada e ultrassonografia.

Plano de gestão para a reestruturação

O caminho pelo equilíbrio financeiro, segundo detalha o padre Claudionor Alves, tem sido traçado com um plano de gestão que incluiu reestruturação administrativa, modernização de processos e fortalecimento da governança.

A regularização dos pagamentos aos colaboradores e a ampliação dos serviços de saúde também foram prioridades. Entre as ações, destacam-se a digitalização dos processos com o Sistema MV, a revisão de contratos e fornecedores, além de investimentos em infraestrutura e qualidade assistencial.

"Reerguer a Santa Casa foi mais do que um desafio técnico, foi um compromisso ético. Hoje pagamos nossos colaboradores em dia, devolvemos estabilidade à instituição e ampliamos o atendimento a quem mais precisa. Nossa meta agora é fechar 2025 com as contas em dia, algo que não parecia possível há um ano", afirma Claudionor Alves, que está à frente da instituição desde janeiro de 2024.