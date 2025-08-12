fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Anvisa aprova novo remédio oral para tratar tipos raros de câncer cerebral

Voranigo é indicado para pacientes a partir de 12 anos com gliomas de baixo grau e mutações IDH1 ou IDH2. É o maior avanço da área em 20 anos

Por JC Publicado em 12/08/2025 às 12:44
Oncologista diz que &eacute; maior avan&ccedil;o na &aacute;rea nos &uacute;ltimos 20 anos
Oncologista diz que é maior avanço na área nos últimos 20 anos - © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana o registro do medicamento Voranigo® (vorasidenibe), um comprimido de uso diário indicado para o tratamento de tumores cerebrais raros, chamados gliomas de baixo grau. Produzido pela farmacêutica Servier, o medicamento é o primeiro de uso sistêmico aprovado para esse tipo de câncer, segundo informações da Agência Brasil.

Indicação e ação do medicamento

O remédio é indicado para pacientes a partir de 12 anos diagnosticados com astrocitoma ou oligodendroglioma grau 2, tipos específicos de gliomas difusos que apresentam mutações nas enzimas IDH1 ou IDH2. A terapia é voltada para pacientes que já passaram por cirurgia e não têm indicação imediata de radioterapia ou quimioterapia.

O vorasidenibe atua inibindo as enzimas IDH1 e IDH2 mutadas, que são responsáveis pela produção de uma substância que estimula o crescimento de células tumorais. Ao bloquear essa produção, o medicamento ajuda a reduzir a progressão da doença e pode evitar tratamentos mais agressivos.

Avanço histórico no tratamento

Segundo o oncologista Fernando Maluf, a aprovação representa o maior avanço no tratamento de gliomas nos últimos 20 anos. "Os tumores de baixo grau acometem, em geral, pessoas muito jovens, desde a infância até a fase adulta jovem. Até agora, as únicas opções eram rádio e quimioterapia. Esse medicamento oferece uma nova alternativa menos agressiva", avaliou.

Além de reduzir o risco de progressão da doença, o remédio apresentou boa tolerância entre os pacientes durante os testes.

Com informações da Agência Brasil.

