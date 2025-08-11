"O paciente transplantado é priorizado para novos órgãos", explica cirurgião cardiovascular sobre caso de Faustão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O especialista do Imip, Fernando Figueira, detalha protocolos de prioridade em múltiplos transplantes e o desafio das infecções graves

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Na última sema, passou por um transplante de fígado e um retransplante renal.

A cirurgia no rim já estava prevista há cerca de um ano, mas coincidiu com o agravamento de seu estado de saúde após uma infecção bacteriana evoluir para sepse — condição grave que pode levar à falência de órgãos.

Em menos de dois anos, Faustão recebeu três órgãos: um coração, em agosto de 2023; um rim, em fevereiro de 2024; e agora, o novo fígado, acompanhado do retransplante renal.

Transplantados possuem prioridade



O cirurgião cardiovascular Fernando Figueira participou do Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal nesta segunda-feira (11). O especialista explicou que o protocolo médico prevê prioridade em situações como a do apresentador.

“Quando um paciente é transplantado uma vez e surge indicação de novos transplantes, para que seja melhor aproveitado o órgão, aquele paciente é priorizado para novos transplantes", explicou o especialista.

"Ele não é decorrente de nenhum tipo de malversão de filas, muito pelo contrário, é uma condição já prevista, que garante a ele esse direito, principalmente porque quando surge a oportunidade de órgãos para serem transplantados, geralmente é o mesmo doador que oferece tanto o órgão, o fígado por exemplo e o rim”, destacou.

Infecção e riscos no pós-transplante

Segundo o médico, sepse e choque séptico não são a mesma condição. O choque séptico é uma condição sistêmica mais grave que a sepse, caracterizada pela incapacidade do paciente em manter a pressão arterial e a perfusão adequada dos órgãos, levando à deterioração progressiva do quadro clínico.

“Não parece ser o caso do apresentador, ele tem um quadro de infecção grave", explicou. Em pacientes submetidos a transplantes, o principal desafio médico é equilibrar o uso de imunossupressores para evitar a rejeição do órgão transplantado, ao mesmo tempo em que se minimiza o risco de infecções.

Ao ser questionado sobre o risco de rejeição dos órgãos pelo corp do apresentador, o especialista explicou que o histórico de uso contínuo de medicamentos antirrejeição pode ter influenciado no cenário atual.

“Eu diria que, por um lado, ele tem menos chance de ter rejeição, por já ser um paciente que já fazia uso de terapia de antirejeição, mas, por outro lado, ele tem mais risco de ter infecção”, acrescentou.

Sem relação com cirurgia bariátrica

Nos últimos dias, circularam especulações sobre uma possível relação entre a condição atual do apresentador e uma cirurgia bariátrica realizada no passado.

A cirurgia bariátrica é classificada como uma cirurgia metabólica, que utiliza mecanismos cirúrgicos para reduzir a capacidade de absorção de nutrientes pelo organismo.

Isso acontece porque, ao diminuir o tamanho do estômago ou alterar parte do sistema digestivo, o procedimento limita a quantidade de alimento que o paciente consegue ingerir e absorver. Como consequência, ocorre a perda de peso e a melhora de doenças relacionadas à obesidade.

O Dr. Fernando Figueira esclareceu: “Não, a gente não deve fazer uma associação causal a um tipo de cirurgia que tem seus benefícios já provados, que tem salvado vidas aí na casa de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas no mundo se beneficiando dessas cirurgias.”

Como está a saúde de Faustão agora?

De acordo com boletim médico divulgado na última quinta-feira (7), Faustão passou por “controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde” durante a internação.

A assessoria de imprensa informou que o apresentador foi extubado no sábado (9) e recebeu a visita dos filhos no domingo (10), Dia dos Pais.

