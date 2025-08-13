fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Xixi escuro após treino pesado? Fique atento à rabdomiólise, doença que pode parar seus rins

Levantamento publicado no Journal of Athletic Training mostra que quase 30% dos casos são associados a atividades extenuantes sem orientação adequada

Por Cinthya Leite Publicado em 13/08/2025 às 18:44 | Atualizado em 13/08/2025 às 18:56
Médica fisiatra alerta que não faz sentido se expor a uma atividade física extrema sem preparo. "Isso é coisa para atletas de alto rendimento e, até mesmo eles, pagam um preço por isso", pondera Isabel.
Médica fisiatra alerta que não faz sentido se expor a uma atividade física extrema sem preparo. "Isso é coisa para atletas de alto rendimento e, até mesmo eles, pagam um preço por isso", pondera Isabel. - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Após um treino pesado na academia, ir ao banheiro e perceber que o xixi está escuro, quase preto, é motivo para preocupação. Embora muita gente associe esse sintoma à desidratação, ele pode indicar algo muito mais sério: a rabdomiólise, uma condição grave e ainda pouco conhecida entre atletas amadores e praticantes de atividades físicas intensas.

A rabdomiólise ocorre quando há uma destruição exagerada das fibras musculares, com liberação de substâncias como a mioglobina, capazes de sobrecarregar os rins. Diferentemente do que possa parecer, é mais comum do que se imagina e pode afetar especialmente atletas amadores, que iniciam treinos intensos sem orientação.

De acordo com um levantamento publicado no Journal of Athletic Training, cerca de 29% dos casos registrados de rabdomiólise estão associados a atividades físicas extenuantes realizadas por pessoas sem preparo adequado. 

"Quem quer iniciar uma atividade física mais intensa precisa se preparar de forma calma, lenta e progressiva. Caso contrário, o risco de lesões graves e até problemas renais se torna real", explica a médica fisiatra Isabel Chateaubriand Diniz Salles, coordenadora médica do Serviço de Reabilitação no Sírio-Libanês. 

Entre os três sinais mais comuns da rabdomiólise, estão a dor muscular intensa, fraqueza e urina escura (com cor similar à de um refrigerante como a Coca-Cola). Contudo, poucos pacientes terão os três sintomas.

"Se houver histórico de dor muscular com urina escura, tem que suspeitar dessa condição", reforça a médica. Quando não tratada rapidamente, a rabdomiólise pode levar a complicações sérias, internação e, em casos extremos, até à morte. 

A boa notícia é que a prevenção é simples e acessível: seguir hidratação adequada, evitar exercícios extremos ou intensos para quem não está acostumado e não se expor a um calor intenso.

Se o corpo está dando sinais de alerta, como um xixi fora do normal, é hora de parar, investigar e se cuidar. O treino do dia seguinte pode e deve esperar. "Não faz sentido se expor a uma atividade física extrema sem preparo. Isso é coisa para atletas de alto rendimento e, até mesmo eles, pagam um preço por isso", pondera Isabel.

Vale sempre lembrar que a performance não deve vir antes da saúde. "As pessoas querem tudo muito rápido hoje em dia. É um contrassenso as pessoas se submeterem a treinos com eletroestimulação, variações extremas de temperatura para suar mais e perder peso", finaliza a especialista.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Santa Casa de Misericórdia do Recife amplia serviços e mira equilíbrio financeiro para fortalecer saúde pública
ASSISTÊNCIA

Santa Casa de Misericórdia do Recife amplia serviços e mira equilíbrio financeiro para fortalecer saúde pública
Anvisa aprova novo remédio oral para tratar tipos raros de câncer cerebral
MEDICAMENTO

Anvisa aprova novo remédio oral para tratar tipos raros de câncer cerebral

Compartilhe

Tags