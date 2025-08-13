Xixi escuro após treino pesado? Fique atento à rabdomiólise, doença que pode parar seus rins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento publicado no Journal of Athletic Training mostra que quase 30% dos casos são associados a atividades extenuantes sem orientação adequada

Após um treino pesado na academia, ir ao banheiro e perceber que o xixi está escuro, quase preto, é motivo para preocupação. Embora muita gente associe esse sintoma à desidratação, ele pode indicar algo muito mais sério: a rabdomiólise, uma condição grave e ainda pouco conhecida entre atletas amadores e praticantes de atividades físicas intensas.

A rabdomiólise ocorre quando há uma destruição exagerada das fibras musculares, com liberação de substâncias como a mioglobina, capazes de sobrecarregar os rins. Diferentemente do que possa parecer, é mais comum do que se imagina e pode afetar especialmente atletas amadores, que iniciam treinos intensos sem orientação.

De acordo com um levantamento publicado no Journal of Athletic Training, cerca de 29% dos casos registrados de rabdomiólise estão associados a atividades físicas extenuantes realizadas por pessoas sem preparo adequado.

"Quem quer iniciar uma atividade física mais intensa precisa se preparar de forma calma, lenta e progressiva. Caso contrário, o risco de lesões graves e até problemas renais se torna real", explica a médica fisiatra Isabel Chateaubriand Diniz Salles, coordenadora médica do Serviço de Reabilitação no Sírio-Libanês.

Entre os três sinais mais comuns da rabdomiólise, estão a dor muscular intensa, fraqueza e urina escura (com cor similar à de um refrigerante como a Coca-Cola). Contudo, poucos pacientes terão os três sintomas.

"Se houver histórico de dor muscular com urina escura, tem que suspeitar dessa condição", reforça a médica. Quando não tratada rapidamente, a rabdomiólise pode levar a complicações sérias, internação e, em casos extremos, até à morte.

A boa notícia é que a prevenção é simples e acessível: seguir hidratação adequada, evitar exercícios extremos ou intensos para quem não está acostumado e não se expor a um calor intenso.

Se o corpo está dando sinais de alerta, como um xixi fora do normal, é hora de parar, investigar e se cuidar. O treino do dia seguinte pode e deve esperar. "Não faz sentido se expor a uma atividade física extrema sem preparo. Isso é coisa para atletas de alto rendimento e, até mesmo eles, pagam um preço por isso", pondera Isabel.

Vale sempre lembrar que a performance não deve vir antes da saúde. "As pessoas querem tudo muito rápido hoje em dia. É um contrassenso as pessoas se submeterem a treinos com eletroestimulação, variações extremas de temperatura para suar mais e perder peso", finaliza a especialista.