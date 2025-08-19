Hidratação noturna: por que a pele absorve melhor os produtos à noite
Entre tantos conselhos de skincare, um deles é consenso: a rotina noturna é a mais estratégica para potencializar os efeitos dos cosméticos
Isso porque a pele passa por um verdadeiro processo de regeneração enquanto dormimos, o que faz com que absorva melhor os ativos aplicados nesse período.
O ciclo natural da pele
Durante o dia, a pele está mais ocupada em se defender das agressões externas, como sol, poluição e variações de temperatura.
Já à noite, ela entra em um estado de reparo: a circulação aumenta, a oxigenação celular melhora e a renovação natural se intensifica.
É nesse momento que os produtos aplicados conseguem agir com mais profundidade.
Por que hidratar à noite faz diferença
A hidratação noturna ajuda a reforçar a barreira cutânea, que perde água durante o sono.
Cremes e séruns aplicados antes de deitar evitam esse ressecamento e entregam ativos como ácido hialurônico, ceramidas ou vitaminas em maior eficácia, já que não competem com fatores externos como suor e radiação solar.
Texturas que funcionam melhor
À noite, vale apostar em fórmulas mais ricas e densas, como máscaras de dormir, bálsamos ou cremes nutritivos.
Como não há necessidade de maquiagem ou exposição ao sol, esses produtos podem ter textura mais encorpada, oferecendo hidratação profunda e reparadora.
Rotina simples, efeito potente
Lavar bem o rosto, aplicar um sérum e finalizar com um creme hidratante já é suficiente para garantir benefícios visíveis.
No dia seguinte, a pele tende a acordar mais macia, uniforme e com aspecto descansado.