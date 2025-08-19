fechar
Beleza | Notícia

Hidratação noturna: por que a pele absorve melhor os produtos à noite

Entre tantos conselhos de skincare, um deles é consenso: a rotina noturna é a mais estratégica para potencializar os efeitos dos cosméticos

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 16:10
Mulher na cama com produto de beleza na mão
Mulher na cama com produto de beleza na mão - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Entre tantos conselhos de skincare, um deles é consenso: a rotina noturna é a mais estratégica para potencializar os efeitos dos cosméticos.

Isso porque a pele passa por um verdadeiro processo de regeneração enquanto dormimos, o que faz com que absorva melhor os ativos aplicados nesse período.

O ciclo natural da pele

Durante o dia, a pele está mais ocupada em se defender das agressões externas, como sol, poluição e variações de temperatura.

Leia Também

Já à noite, ela entra em um estado de reparo: a circulação aumenta, a oxigenação celular melhora e a renovação natural se intensifica.

É nesse momento que os produtos aplicados conseguem agir com mais profundidade.

Por que hidratar à noite faz diferença

A hidratação noturna ajuda a reforçar a barreira cutânea, que perde água durante o sono.

Cremes e séruns aplicados antes de deitar evitam esse ressecamento e entregam ativos como ácido hialurônico, ceramidas ou vitaminas em maior eficácia, já que não competem com fatores externos como suor e radiação solar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Texturas que funcionam melhor

À noite, vale apostar em fórmulas mais ricas e densas, como máscaras de dormir, bálsamos ou cremes nutritivos.

Como não há necessidade de maquiagem ou exposição ao sol, esses produtos podem ter textura mais encorpada, oferecendo hidratação profunda e reparadora.

Rotina simples, efeito potente

Lavar bem o rosto, aplicar um sérum e finalizar com um creme hidratante já é suficiente para garantir benefícios visíveis.

No dia seguinte, a pele tende a acordar mais macia, uniforme e com aspecto descansado.

 

Leia também

Água termal x bruma facial: qual é a diferença e qual vale investir?
pele saudável

Água termal x bruma facial: qual é a diferença e qual vale investir?
Skincare masculino: produtos básicos que todo homem deveria usar
pele saudável

Skincare masculino: produtos básicos que todo homem deveria usar

Compartilhe

Tags