Beleza | Notícia

Skincare masculino: produtos básicos que todo homem deveria usar

Com escolhas certas, é possível manter a pele saudável, hidratada e protegida, sem rotina extensa ou produtos complicados

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 17:30
Homem com produto aplicado no rosto
Homem com produto aplicado no rosto - G-STOCK STUDIO/iStock

O cuidado com a pele não precisa ser complexo nem demorado. Com escolhas certas, é possível manter a pele saudável, hidratada e protegida, sem rotina extensa ou produtos complicados.

Apesar da ideia de que skincare é apenas para mulheres, a pele masculina também enfrenta desafios como oleosidade, irritações do barbear, poluição e sinais de cansaço.

Por isso, investir em produtos básicos e de uso diário faz toda a diferença na aparência e na saúde cutânea.

1. Limpeza diária

O primeiro passo é um bom sabonete facial.

Homens que usam barba devem optar por fórmulas suaves, sem sabão em excesso, que removam impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de produtos sem ressecar a pele.

2. Hidratação

Mesmo peles oleosas precisam de hidratação. Cremes ou géis leves ajudam a equilibrar a pele, mantendo a elasticidade e prevenindo ressecamento, especialmente após o barbear.

3. Proteção solar

O protetor solar é indispensável para prevenir envelhecimento precoce, manchas e danos causados pelo sol. Produtos oil-free ou em gel são ideais para uso diário, sem deixar a pele pegajosa ou brilhante.

4. Cuidados extras (opcionais)

Para quem deseja um cuidado adicional, séruns antioxidantes ou hidratantes noturnos podem ser incorporados, mas não são essenciais na rotina básica.

O foco deve estar nos três pilares: limpeza, hidratação e proteção.

