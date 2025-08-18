Skincare masculino: produtos básicos que todo homem deveria usar
. Com escolhas certas, é possível manter a pele saudável, hidratada e protegida, sem rotina extensa ou produtos complicados
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O cuidado com a pele não precisa ser complexo nem demorado. Com escolhas certas, é possível manter a pele saudável, hidratada e protegida, sem rotina extensa ou produtos complicados.
Apesar da ideia de que skincare é apenas para mulheres, a pele masculina também enfrenta desafios como oleosidade, irritações do barbear, poluição e sinais de cansaço.
Por isso, investir em produtos básicos e de uso diário faz toda a diferença na aparência e na saúde cutânea.
1. Limpeza diária
O primeiro passo é um bom sabonete facial.
Homens que usam barba devem optar por fórmulas suaves, sem sabão em excesso, que removam impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de produtos sem ressecar a pele.
2. Hidratação
Mesmo peles oleosas precisam de hidratação. Cremes ou géis leves ajudam a equilibrar a pele, mantendo a elasticidade e prevenindo ressecamento, especialmente após o barbear.
3. Proteção solar
O protetor solar é indispensável para prevenir envelhecimento precoce, manchas e danos causados pelo sol. Produtos oil-free ou em gel são ideais para uso diário, sem deixar a pele pegajosa ou brilhante.
4. Cuidados extras (opcionais)
Para quem deseja um cuidado adicional, séruns antioxidantes ou hidratantes noturnos podem ser incorporados, mas não são essenciais na rotina básica.
O foco deve estar nos três pilares: limpeza, hidratação e proteção.