Cabelo | Notícia

Cabelos cacheados definidos: como manter o formato por mais dias

Entre lavagens, frizz, clima úmido e atrito com travesseiros, os cachos podem perder definição rapidamente, deixando o visual desalinhado e sem vida

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/08/2025 às 17:20
Mulher de cabelo cacheado
Mulher de cabelo cacheado - Yuri Arcurs peopleimages.com/iStock

Manter os cachos sempre bonitos e com movimento é um desafio diário para quem ama a textura natural dos fios.

Mas com os cuidados certos e produtos estratégicos, é possível prolongar o efeito da finalização, preservando o formato, o volume e o brilho por mais tempo.

1. Hidratação e nutrição equilibradas

Cachos bem definidos começam com fios saudáveis. Máscaras hidratantes e nutritivas ajudam a repor água e lipídios, evitando ressecamento, frizz e pontas arrepiadas.

É importante variar entre hidratação e nutrição ao longo da semana, respeitando as necessidades do cabelo.

2. Produtos de finalização específicos

Creme para pentear, gel ou mousse são aliados fundamentais para fixar o cacho sem endurecer o fio.

Para manter a definição, aplique o produto ainda com os cabelos úmidos, amassando de baixo para cima e distribuindo de maneira uniforme.

3. Técnicas que prolongam o formato

Métodos como fitagem, dedoliss ou plopping ajudam a modelar o cacho desde a raiz, aumentando a durabilidade da definição.

Além disso, evitar tocar nos fios constantemente durante o dia reduz o frizz e mantém a forma natural.

4. Proteção durante a noite

Travesseiros de algodão podem gerar atrito e desmanchar os cachos. Invista em fronhas de cetim ou seda, ou use toucas e lenços para dormir, preservando o formato por mais tempo.

5. Toques de manutenção

Entre as lavagens, borrifadores com água ou leave-in leve ajudam a reativar o cacho, devolvendo o volume e a maciez sem precisar refazer toda a finalização.

