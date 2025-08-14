Avon celebra o Dia dos Solteiros com 5 opções de presenteáveis
Marca traz seleção especial, que prometem agradar todos os tipos de perfis e gostos. Confira opções especiais para a data nesta matéria!
Receber presentes quando se está em um relacionamento pode ser muito especial, mas os solteiros também merecem ser presenteados. Não é à toa que existe uma data pensada especialmente para esse público: 15 de agosto, o dia para celebrar o amor-próprio.
Para a data, a Avon preparou uma seleção de presentes ideais para celebrar essa fase da vida, seja em um #AutoDate ou quem sabe até para uma viagem solo.
A proposta da marca é exaltar novas formas de conexão e incentivo ao autocuidado e ao prazer, com opções de presentes para diferentes gostos e bolsos, mas sempre repletos de personalidade.
Os presenteáveis da Avon estão disponíveis no site da marca ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você. Confira a vitrine:
Presente Avon Far Away Splendoria Especial - R$119,90
Embarque em uma jornada de luxo e sofisticação nesse presente único! O perfume Far Away Splendoria traz uma fragrância adocicada floral, com a doçura da Ameixa Splendor, a luminosidade do Oud Branco e a sensualidade da Baunilha, para uma experiência olfativa extraordinária.
A loção corporal proporciona 24 horas de hidratação e deixa sua pele perfumada com a mesma essência envolvente.
Presente Avon Renew Vitamina C - R$ 149,90
Renew Vitamina C Super Concentrado, protetor solar e uma sacola exclusiva é a combinação perfeita para um rosto revitalizado e protegido em qualquer lugar.
Com 10% de Vitamina C pura, ação antioxidante e proteção duradoura, esse presente proporciona uma pele mais saudável, fresca e com aparência jovem, por até 48 horas.
Presente Avon Aquavibe Duo - R$39,99
Esse duo de Aquavibe é o presente perfeito para dar um refresh em si mesma! Com fragrâncias frescas e cheias de personalidade, essas águas perfumadas trazem o conforto e bem-estar que você precisa a qualquer hora. Refresque-se e sinta a alegria de se presentear com algo único!
Presente Avon Batom Power Stay Duo Precisão - R$ 74,90
O presente para quem busca poder, longa duração e cores intensas. Com o Batom Preciso Matte Power Stay 10h, seus lábios ficam definidos e com cor duradoura por até 10 horas, enquanto o Batom Matte oferece um acabamento aveludado e confortável por até 16h. Essa é a opção perfeita para você expressar sua força e confiança o dia todo.
Presente Avon Black Essential Real Intense - R$ 89,90
Essa fragrância é a verdadeira expressão de personalidade e intensidade, combinando a ousadia da Pimenta Sichuan, a riqueza da Canela em Pau e a suavidade do Cashmere.
Com longa duração e notas aromáticas envolventes, é a escolha ideal para intensificar a confiança e deixar uma marca inesquecível.