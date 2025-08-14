Avon celebra o Dia dos Solteiros com 5 opções de presenteáveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marca traz seleção especial, que prometem agradar todos os tipos de perfis e gostos. Confira opções especiais para a data nesta matéria!

Receber presentes quando se está em um relacionamento pode ser muito especial, mas os solteiros também merecem ser presenteados. Não é à toa que existe uma data pensada especialmente para esse público: 15 de agosto, o dia para celebrar o amor-próprio.

Para a data, a Avon preparou uma seleção de presentes ideais para celebrar essa fase da vida, seja em um #AutoDate ou quem sabe até para uma viagem solo.

A proposta da marca é exaltar novas formas de conexão e incentivo ao autocuidado e ao prazer, com opções de presentes para diferentes gostos e bolsos, mas sempre repletos de personalidade.

Os presenteáveis da Avon estão disponíveis no site da marca ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você. Confira a vitrine:

Presente Avon Far Away Splendoria Especial - R$119,90



Presente Avon Far Away Splendoria Especial - Divulgação/Avon

Embarque em uma jornada de luxo e sofisticação nesse presente único! O perfume Far Away Splendoria traz uma fragrância adocicada floral, com a doçura da Ameixa Splendor, a luminosidade do Oud Branco e a sensualidade da Baunilha, para uma experiência olfativa extraordinária.

A loção corporal proporciona 24 horas de hidratação e deixa sua pele perfumada com a mesma essência envolvente.

Presente Avon Renew Vitamina C - R$ 149,90

Presente Avon Renew Vitamina C - Divulgação/Avon

Renew Vitamina C Super Concentrado, protetor solar e uma sacola exclusiva é a combinação perfeita para um rosto revitalizado e protegido em qualquer lugar.

Com 10% de Vitamina C pura, ação antioxidante e proteção duradoura, esse presente proporciona uma pele mais saudável, fresca e com aparência jovem, por até 48 horas.

Presente Avon Aquavibe Duo - R$39,99

Presente Avon Aquavibe Duo - Divulgação/Avon

Esse duo de Aquavibe é o presente perfeito para dar um refresh em si mesma! Com fragrâncias frescas e cheias de personalidade, essas águas perfumadas trazem o conforto e bem-estar que você precisa a qualquer hora. Refresque-se e sinta a alegria de se presentear com algo único!

Presente Avon Batom Power Stay Duo Precisão - R$ 74,90



Presente Avon Batom Power Stay Duo Precisão - Divulgação/Avon

O presente para quem busca poder, longa duração e cores intensas. Com o Batom Preciso Matte Power Stay 10h, seus lábios ficam definidos e com cor duradoura por até 10 horas, enquanto o Batom Matte oferece um acabamento aveludado e confortável por até 16h. Essa é a opção perfeita para você expressar sua força e confiança o dia todo.

Presente Avon Black Essential Real Intense - R$ 89,90



Presente Avon Black Essential Real Intense - Divulgação/Avon

Essa fragrância é a verdadeira expressão de personalidade e intensidade, combinando a ousadia da Pimenta Sichuan, a riqueza da Canela em Pau e a suavidade do Cashmere.

Com longa duração e notas aromáticas envolventes, é a escolha ideal para intensificar a confiança e deixar uma marca inesquecível.