Cabelo | Notícia

Escova progressiva ou botox capilar: qual é a melhor escolha para o seu fio?

Entender as diferenças entre os dois procedimentos ajuda a tomar a decisão certa para o seu tipo de fio e necessidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 17:07
Produto sendo aplicado no cabelo
Produto sendo aplicado no cabelo - iStock

Alisar, reduzir frizz e recuperar a maciez dos cabelos são objetivos comuns, mas diante das opções disponíveis no mercado, muitas pessoas ficam em dúvida: escova progressiva ou botox capilar?

Entender as diferenças entre os dois procedimentos ajuda a tomar a decisão certa para o seu tipo de fio e necessidade.

Escova progressiva: efeito liso e controle do frizz

A escova progressiva é indicada para quem deseja reduzir o volume e alisar os fios de forma duradoura.

Ela age através de substâncias químicas que remodelam a estrutura do cabelo, alinhando as cutículas e deixando o fio mais uniforme.

O resultado é efeito liso por semanas ou meses, dependendo da manutenção.

Prós:

  • Reduz volume e frizz de forma intensa
  • Efeito duradouro no alisamento
  • Facilita a escovação diária

Contras:

  • Contém química mais agressiva, podendo ressecar se usada com frequência
  • Necessita de manutenção periódica
  • Não recupera danos profundos, apenas altera a textura

Botox capilar: reconstrução e maciez

O botox capilar, apesar do nome, não alisa quimicamente o cabelo. Seu objetivo principal é reparar fios danificados, devolvendo maciez, brilho e volume controlado.

Contém proteínas, aminoácidos e ativos nutritivos que preenchem áreas danificadas da fibra capilar.

Prós:

  • Repara danos e fortalece os fios
  • Reduz frizz sem alisar completamente
  • Indicado para cabelos quebradiços ou ressecados

Contras:

  • O efeito liso é limitado
  • Dura menos tempo que a progressiva
  • Resultados podem variar conforme a necessidade do fio

Qual escolher?

Se o objetivo principal é alisar e reduzir volume de forma duradoura, a escova progressiva é a opção mais indicada.

Para quem busca recuperação, maciez e controle do frizz sem alterar radicalmente a textura natural, o botox capilar é a escolha ideal.

O segredo está em avaliar a saúde do cabelo, o efeito desejado e a manutenção que você está disposto a seguir, garantindo que o procedimento escolhido seja seguro e eficiente.

