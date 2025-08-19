Escova progressiva ou botox capilar: qual é a melhor escolha para o seu fio?
Entender as diferenças entre os dois procedimentos ajuda a tomar a decisão certa para o seu tipo de fio e necessidade
Alisar, reduzir frizz e recuperar a maciez dos cabelos são objetivos comuns, mas diante das opções disponíveis no mercado, muitas pessoas ficam em dúvida: escova progressiva ou botox capilar?
Escova progressiva: efeito liso e controle do frizz
A escova progressiva é indicada para quem deseja reduzir o volume e alisar os fios de forma duradoura.
Ela age através de substâncias químicas que remodelam a estrutura do cabelo, alinhando as cutículas e deixando o fio mais uniforme.
O resultado é efeito liso por semanas ou meses, dependendo da manutenção.
Prós:
- Reduz volume e frizz de forma intensa
- Efeito duradouro no alisamento
- Facilita a escovação diária
Contras:
- Contém química mais agressiva, podendo ressecar se usada com frequência
- Necessita de manutenção periódica
- Não recupera danos profundos, apenas altera a textura
Botox capilar: reconstrução e maciez
O botox capilar, apesar do nome, não alisa quimicamente o cabelo. Seu objetivo principal é reparar fios danificados, devolvendo maciez, brilho e volume controlado.
Contém proteínas, aminoácidos e ativos nutritivos que preenchem áreas danificadas da fibra capilar.
Prós:
- Repara danos e fortalece os fios
- Reduz frizz sem alisar completamente
- Indicado para cabelos quebradiços ou ressecados
Contras:
- O efeito liso é limitado
- Dura menos tempo que a progressiva
- Resultados podem variar conforme a necessidade do fio
Qual escolher?
Se o objetivo principal é alisar e reduzir volume de forma duradoura, a escova progressiva é a opção mais indicada.
Para quem busca recuperação, maciez e controle do frizz sem alterar radicalmente a textura natural, o botox capilar é a escolha ideal.
O segredo está em avaliar a saúde do cabelo, o efeito desejado e a manutenção que você está disposto a seguir, garantindo que o procedimento escolhido seja seguro e eficiente.