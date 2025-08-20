fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025

Times se enfrentam pela terceira vez em uma semana. Na ida, realizado no Maracanã, o Rubro-negro venceu por 1 a 0 e tem vantagem pela vaga

Por Robert Sarmento Publicado em 20/08/2025 às 19:23
Pedro celebra gol pelo Flamengo contra o Internacional
Pedro celebra gol pelo Flamengo contra o Internacional - Instagram/Flamengo

Quem avança para as quartas de final da Libertadores 2025? Nesta quarta-feira (20/08), Internacional e Flamengo jogam pela volta das oitavas de final no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O Mengão tem a vantagem do empate, pois venceu na ida no Maracanã por 1 a 0. Já o Colorado precisa ganhar por no mínimo dois de saldo.

Como não tem o critério do gol fora de casa como desempate, de acordo com o regulamento, se o clube gaúcho ganhe pela diferença de apenas um avaga será definida nos pênaltis.

  • Jogo: Internacional x Flamengo.
  • Competição: Libertadores - Oitavas de final.
  • Data: Quarta-feira, 120 de agosto de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre.

O detalhe deste duelo é ser o terceiro entre os clubes em uma semana. No domingo (17/08), no mesmo estádio, o Rubro-negro venceu fez 3 a 1 pela 20ª rodada da Brasileirão Série A.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Leia Também

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis

TV Globo exibe a partida para todo o Brasil, através da televisão aberta. Sendo assim, para assistir na internet, os torcedores podem acessar a versão gratuita do Globoplay (clique aqui).

Como assistir de graça no Globoplay?

  • Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
  • Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).
  • Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.

Resultado de Flamengo x Internacional em tempo real

Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real por algum canal no YouTube, mas sá acha cobertura em áudio. Isso porque ninguém possui os direitos de transmissão na plataforma.

Leia também

Jogos de hoje (20/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (20/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025
Mata-mata

Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025

Compartilhe

Tags