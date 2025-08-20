Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025
Times se enfrentam pela terceira vez em uma semana. Na ida, realizado no Maracanã, o Rubro-negro venceu por 1 a 0 e tem vantagem pela vaga
Quem avança para as quartas de final da Libertadores 2025? Nesta quarta-feira (20/08), Internacional e Flamengo jogam pela volta das oitavas de final no Beira-Rio, em Porto Alegre.
A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O Mengão tem a vantagem do empate, pois venceu na ida no Maracanã por 1 a 0. Já o Colorado precisa ganhar por no mínimo dois de saldo.
Como não tem o critério do gol fora de casa como desempate, de acordo com o regulamento, se o clube gaúcho ganhe pela diferença de apenas um avaga será definida nos pênaltis.
- Jogo: Internacional x Flamengo.
- Competição: Libertadores - Oitavas de final.
- Data: Quarta-feira, 120 de agosto de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre.
O detalhe deste duelo é ser o terceiro entre os clubes em uma semana. No domingo (17/08), no mesmo estádio, o Rubro-negro venceu fez 3 a 1 pela 20ª rodada da Brasileirão Série A.
Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.
Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis
A TV Globo exibe a partida para todo o Brasil, através da televisão aberta. Sendo assim, para assistir na internet, os torcedores podem acessar a versão gratuita do Globoplay (clique aqui).
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.
Resultado de Flamengo x Internacional em tempo real
Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real por algum canal no YouTube, mas sá acha cobertura em áudio. Isso porque ninguém possui os direitos de transmissão na plataforma.