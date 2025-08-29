fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 8:54
Neste sábado (30), às 0h30, no Supercine, a TV Globo exibe o filme O Escândalo.

Ficha Técnica:

O Escândalo
Título Original: Bombshell País de Origem: EUA
Ano de Produção: 2019
Diretor: Jay Roach Elenco: Alice Eve, Charlize Theron, John Lithgow, Margot Robbie, Nicole Kidman.
Classe: Drama

Sinopse:

Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

