Tremembé: Prime Video divulga novas imagens e revela data de estreia

Série mostrará as trajetórias de Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni e Elize Matsunaga na prisão. Saiba mais!

01/09/2025
Prime Video revela 1º teaser com Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen
Prime Video revela 1º teaser com Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen - Reprodução/Prime Video

Novas imagens da série “Tremembé” foram divulgadas pelo Prime Video nesta segunda-feira (1º). Além disso, a data de lançamento também foi revelada.

A série brasileira original do streaming mostrará as trajetórias de criminosos famosos na prisão, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Anna Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), e Elize Matsunaga (Carol Garcia).

Confira as fotos:

Os episódios são inspirados nos livros Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido e Suzane: assassina e manipuladora, escritos pelo jornalista Ulisses Campbell.

A série ‘Tremembé’ estreia no Prime Video no dia 31 de outubro.

Confira o primeiro trailer:

