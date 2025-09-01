fechar
Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo

A Netflix, plataforma de filmes e séries, está recheada de produções asiáticas incríveis. Em setembro, chega um título que muitos estavam esperando!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 01/09/2025 às 8:48
Imagem do dorama "Alice in Borderland"
Imagem do dorama "Alice in Borderland" - Reprodução/ Netflix

Alice in Borderland, uma série japonesa, retorna com mais uma temporada para a Netflix.

A continuação da produção, que estava sendo esperada por muitos fãs, chega neste mês de setembro na plataforma.

Quando chega a 3ª temporada de Alice in Borderland?

A Netflix anunciou que a terceira temporada de Alice in Borderland está com estreia marcada para 25 de setembro.

Dessa vez, o dorama mostra a nova fase de Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) tentando levar uma vida pacífica, mas sendo puxados de volta ao Borderland quando Usagi desaparece guiada por Ryuji (Kento Kaku).

Arisu é forçado a retornar ao mundo mortal dos jogos após descobrir o paradeiro de Usagi com a ajuda de Banda, agora residente do Borderland.

Separados, eles precisam unir forças com outros jogadores para enfrentar desafios inéditos, incluindo o “estágio Coringa”, considerado um dos mais impactantes da série.

Sinopse original

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Alice in Borderland" - Reprodução/ Netflix

Ryohei Arisu, um jovem desempregado e obcecado por videogames, acaba sendo transportado para uma Tóqui paralela ao lado de dois amigos.

Lá, o grupo se depara com uma realidade sombria, onde precisa participar de jogos mortais para sobreviver.

Trailer da 3ª temporada

O trailer destaca momentos intensos, como um jogo em um santuário noturno com flechas flamejantes caindo do céu e um jogo de dados coloridos que simboliza os dilemas entre vida e morte.

