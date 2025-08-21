Tremembé: trailer da série mostra Richthofen, Nardoni, Matsunaga e mais; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Minissérie mostrará Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos na prisão

Clique aqui e escute a matéria

O trailer de “Tremembé”, série que mostrará a rotina de prisioneiros envolvidos em crimes de grande repercussão no Brasil, foi divulgado nesta quinta-feira (21).

A série da plataforma de streaming Prime Video mostrará Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos no complexo penitenciário no interior de São Paulo.

A minissérie de true crime terá cinco episódios e mostrará "intrigas, alianças inusitadas e triângulos amorosos". A produção se baseia nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell.

Fazem parte do elenco Marina Ruy Barbosa, Lucas Oradovschi, Bianca Comparato, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Felipe Simas, Kelner Macêdo e Letícia Rodrigues.

A série ainda não tem data de estreia divulgada.

Confira o trailer:

