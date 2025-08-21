Tremembé: trailer da série mostra Richthofen, Nardoni, Matsunaga e mais; assista
Minissérie mostrará Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos na prisão
Clique aqui e escute a matéria
O trailer de “Tremembé”, série que mostrará a rotina de prisioneiros envolvidos em crimes de grande repercussão no Brasil, foi divulgado nesta quinta-feira (21).
A série da plataforma de streaming Prime Video mostrará Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos no complexo penitenciário no interior de São Paulo.
A minissérie de true crime terá cinco episódios e mostrará "intrigas, alianças inusitadas e triângulos amorosos". A produção se baseia nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell.
Fazem parte do elenco Marina Ruy Barbosa, Lucas Oradovschi, Bianca Comparato, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Felipe Simas, Kelner Macêdo e Letícia Rodrigues.
A série ainda não tem data de estreia divulgada.
Confira o trailer: