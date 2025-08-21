fechar
Observatório da Tv | Notícia

HBO Max divulga primeiras imagens de Half Man, nova série do criador de Bebê Rena

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
A HBO Max divulgou as primeiras imagens de Half Man, série criada por Richard Gadd, vencedor do Emmy e responsável pelo sucesso de Bebê Rena. A nova produção, que terá estreia em 2026, também conta com Jamie Bell no elenco principal. Nas redes sociais, a plataforma apresentou a trama como uma reflexão sobre masculinidade e identidade, instigando ainda mais a curiosidade do público.

A história acompanha os irmãos afastados Niall (Jamie Bell) e Ruben (Richard Gadd). O reencontro acontece de forma inesperada, durante o casamento de Niall, mas logo desencadeia um episódio de violência que serve como ponto de partida para revisitar quatro décadas de suas vidas. A série promete explorar as complexidades das relações familiares e os dilemas de ser homem em diferentes contextos sociais.

O elenco reúne nomes de peso, entre eles Mitchell Robertson, Marianne McIvor, Neve McIntosh e Stuart Campbell. Também foram confirmados Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood e Calum Manchip, segundo informações do Deadline. As filmagens começam em 2025, na Escócia.

Com o sucesso de Bebê Rena, que conquistou seis estatuetas no Emmy, incluindo a de melhor série limitada, as expectativas para Half Man estão altas. A promessa é de mais uma narrativa intensa e provocativa de Richard Gadd, desta vez mergulhando no universo das relações familiares e na construção da identidade masculina.

