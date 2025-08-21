The Pitt: 2ª temporada da série médica ganha trailer; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeira temporada fez muito sucesso na HBO Max. Novos episódios voltam a focar no plantão de 15 horas com 15 episódios. Saiba mais e veja trailer

A segunda temporada de "The Pitt" teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (21).

A prévia do novo ano da série médica mostra rapidamente o próximo plantão da equipe do Dr. Robby (Noah Wyle). A primeira temporada da produção fez muito sucesso no streaming da HBO Max.

A nova série, The Pitt, foi inicialmente concebida como uma continuação de E.R. - Plantão Médico, trazendo veteranos da produção original.

O elenco principal inclui nomes como Patrick Ball, Katherine LaNasa e Isa Briones. A série também conta com novos integrantes, como Sepideh Moafi, Charles Baker (Breaking Bad) e Irene Choi (Insatiable).

A segunda temporada de The Pitt voltará a focar em um plantão de 15 horas, com 15 episódios que se passam durante o feriado de 4 de julho.

A trama trará de volta o Dr. Langdon (Patrick Ball), que havia sido pego desviando medicamentos.

Veja o trailer:

A segunda temporada de The Pitt tem estreia prevista para janeiro de 2026, mas a data exata ainda não foi divulgada.

