The Pitt: 2ª temporada da série médica ganha trailer; confira
Primeira temporada fez muito sucesso na HBO Max. Novos episódios voltam a focar no plantão de 15 horas com 15 episódios. Saiba mais e veja trailer
A segunda temporada de "The Pitt" teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (21).
A prévia do novo ano da série médica mostra rapidamente o próximo plantão da equipe do Dr. Robby (Noah Wyle). A primeira temporada da produção fez muito sucesso no streaming da HBO Max.
A nova série, The Pitt, foi inicialmente concebida como uma continuação de E.R. - Plantão Médico, trazendo veteranos da produção original.
O elenco principal inclui nomes como Patrick Ball, Katherine LaNasa e Isa Briones. A série também conta com novos integrantes, como Sepideh Moafi, Charles Baker (Breaking Bad) e Irene Choi (Insatiable).
A segunda temporada de The Pitt voltará a focar em um plantão de 15 horas, com 15 episódios que se passam durante o feriado de 4 de julho.
A trama trará de volta o Dr. Langdon (Patrick Ball), que havia sido pego desviando medicamentos.
Veja o trailer:
A segunda temporada de The Pitt tem estreia prevista para janeiro de 2026, mas a data exata ainda não foi divulgada.