Séries com os melhores episódios pilotos de todos os tempos

Algumas séries conseguem conquistar o público já no primeiro episódio, deixando claro que aquela história merece ser acompanhada até o fim

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/08/2025 às 17:23
O enredo de Friends gira em torno dos seis amigos Monica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc)

O episódio piloto é a primeira impressão de uma série e, quando bem feito, consegue apresentar personagens, universo e tom da produção de forma envolvente.

Alguns pilotos não apenas cumpriram esse papel, mas se tornaram icônicos, criando expectativas altíssimas e deixando os espectadores ansiosos por mais.

Confira séries com os melhores episódios pilotos de todos os tempos — e onde assistir:

1. Breaking Bad

Onde assistir: Netflix

O piloto apresenta Walter White, um professor de química diagnosticado com câncer, que decide entrar no mundo das drogas para sustentar sua família.

Com tensão crescente, decisões morais questionáveis e um final chocante, o episódio já estabelece o tom sombrio e envolvente da série.

2. Lost

Onde assistir: Star+

O piloto épico de Lost combina ação, mistério e drama, mostrando o acidente de avião que deixa os sobreviventes em uma ilha misteriosa.

A mistura de personagens distintos e segredos já presentes cria um início memorável e cheio de suspense.

3. Game of Thrones

Onde assistir: Max

Com cenas de intriga política, dragões ainda desconhecidos e uma construção de mundo impressionante, o piloto de Game of Thrones mergulha o espectador em Westeros e apresenta conflitos que serão centrais para toda a série.

4. The Office (EUA)

Onde assistir: Prime Video, Netflix

O piloto, em formato mockumentary, apresenta o cotidiano do escritório de Dunder Mifflin e os personagens únicos, especialmente Michael Scott.

As situações constrangedoras e o humor sutil já deixavam claro o estilo da série que conquistaria milhões.

5. Stranger Things

Onde assistir: Netflix

O piloto de Stranger Things combina mistério, suspense e nostalgia dos anos 80.

A descoberta de Will desaparecido e a introdução de Eleven deixam o público intrigado e imediatamente conectado com a narrativa e os personagens.

6. Friends

Onde assistir: Max

O episódio piloto apresenta os seis amigos de Nova York e estabelece a dinâmica que se manterá durante toda a série.

A química entre os personagens e o humor leve tornam o início memorável e acolhedor para os espectadores.

