Séries com os melhores episódios pilotos de todos os tempos
Algumas séries conseguem conquistar o público já no primeiro episódio, deixando claro que aquela história merece ser acompanhada até o fim
Clique aqui e escute a matéria
O episódio piloto é a primeira impressão de uma série e, quando bem feito, consegue apresentar personagens, universo e tom da produção de forma envolvente.
Alguns pilotos não apenas cumpriram esse papel, mas se tornaram icônicos, criando expectativas altíssimas e deixando os espectadores ansiosos por mais.
Confira séries com os melhores episódios pilotos de todos os tempos — e onde assistir:
1. Breaking Bad
Onde assistir: Netflix
O piloto apresenta Walter White, um professor de química diagnosticado com câncer, que decide entrar no mundo das drogas para sustentar sua família.
Com tensão crescente, decisões morais questionáveis e um final chocante, o episódio já estabelece o tom sombrio e envolvente da série.
2. Lost
Onde assistir: Star+
O piloto épico de Lost combina ação, mistério e drama, mostrando o acidente de avião que deixa os sobreviventes em uma ilha misteriosa.
A mistura de personagens distintos e segredos já presentes cria um início memorável e cheio de suspense.
3. Game of Thrones
Onde assistir: Max
Com cenas de intriga política, dragões ainda desconhecidos e uma construção de mundo impressionante, o piloto de Game of Thrones mergulha o espectador em Westeros e apresenta conflitos que serão centrais para toda a série.
4. The Office (EUA)
Onde assistir: Prime Video, Netflix
O piloto, em formato mockumentary, apresenta o cotidiano do escritório de Dunder Mifflin e os personagens únicos, especialmente Michael Scott.
As situações constrangedoras e o humor sutil já deixavam claro o estilo da série que conquistaria milhões.
5. Stranger Things
Onde assistir: Netflix
O piloto de Stranger Things combina mistério, suspense e nostalgia dos anos 80.
A descoberta de Will desaparecido e a introdução de Eleven deixam o público intrigado e imediatamente conectado com a narrativa e os personagens.
6. Friends
Onde assistir: Max
O episódio piloto apresenta os seis amigos de Nova York e estabelece a dinâmica que se manterá durante toda a série.
A química entre os personagens e o humor leve tornam o início memorável e acolhedor para os espectadores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!
- Frete GRÁTIS sem valor mínimo
- Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
- Ofertas exclusivas para membros
- Amazon Music, Prime Reading e muito mais!
Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf
Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!
Vem ser Prime!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.