Séries | Notícia

As séries mais subestimadas da Netflix que merecem muito mais destaque

Produções que passaram despercebidas pelo grande público, mas entregam histórias envolventes, atuações fortes e roteiros inteligentes

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/08/2025 às 17:47
Imagem da série The OA (Netflix)
Imagem da série The OA (Netflix) - Reprodução/Netflix

Nem sempre o catálogo gigante da Netflix dá visibilidade a todas as suas joias.

Muitas séries com tramas originais e narrativas cativantes acabam ficando à sombra de grandes sucessos, mesmo merecendo atenção igual ou até maior.

Para quem quer fugir do óbvio e descobrir conteúdo de qualidade, selecionamos produções que provam que vale a pena investir algumas maratonas.

Confira as séries mais subestimadas da Netflix que merecem muito mais destaque e onde assisti-las:

1. Mindhunter

Apesar de receber elogios da crítica, Mindhunter não atingiu o público massivo que merecia.

A série explora os primeiros anos do FBI investigando serial killers, com diálogos profundos, construção de personagens complexos e tensão psicológica constante.

2. The OA

Uma mistura de mistério, drama e ficção científica, The OA conquistou uma base de fãs fiel, mas permaneceu longe dos holofotes.

Com narrativa inovadora e episódios que provocam reflexões sobre vida, morte e identidade, a série é um convite à imaginação.

3. Russian Doll

Estrelada por Natasha Lyonne, a série mistura comédia e drama em um ciclo de vida e morte que desafia a percepção do tempo.

Criativa, inteligente e cheia de reviravoltas, Russian Doll merece muito mais atenção do público.

4. Dead to Me

Comédia dramática recheada de mistério e reviravoltas, Dead to Me traz uma amizade improvável entre duas mulheres lidando com perdas e segredos.

A série equilibra humor ácido com momentos emocionantes, sendo mais do que aparenta à primeira vista.

5. The End of the F*ing World**

Uma produção britânica que combina humor negro e drama adolescente, The End of the F**ing World* apresenta personagens complexos e histórias inesperadas.

Apesar de ter ganhado aclamação crítica, ainda é subestimada pelo público geral.

6. Maniac

Minissérie estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, Maniac mistura comédia, drama e ficção científica de forma ousada e visualmente impressionante.

Seu enredo inovador e abordagem de saúde mental a tornam uma experiência única e pouco reconhecida.

