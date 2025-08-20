As séries mais subestimadas da Netflix que merecem muito mais destaque
Produções que passaram despercebidas pelo grande público, mas entregam histórias envolventes, atuações fortes e roteiros inteligentes
Nem sempre o catálogo gigante da Netflix dá visibilidade a todas as suas joias.
Muitas séries com tramas originais e narrativas cativantes acabam ficando à sombra de grandes sucessos, mesmo merecendo atenção igual ou até maior.
Para quem quer fugir do óbvio e descobrir conteúdo de qualidade, selecionamos produções que provam que vale a pena investir algumas maratonas.
Confira as séries mais subestimadas da Netflix que merecem muito mais destaque e onde assisti-las:
1. Mindhunter
Apesar de receber elogios da crítica, Mindhunter não atingiu o público massivo que merecia.
A série explora os primeiros anos do FBI investigando serial killers, com diálogos profundos, construção de personagens complexos e tensão psicológica constante.
2. The OA
Uma mistura de mistério, drama e ficção científica, The OA conquistou uma base de fãs fiel, mas permaneceu longe dos holofotes.
Com narrativa inovadora e episódios que provocam reflexões sobre vida, morte e identidade, a série é um convite à imaginação.
3. Russian Doll
Estrelada por Natasha Lyonne, a série mistura comédia e drama em um ciclo de vida e morte que desafia a percepção do tempo.
Criativa, inteligente e cheia de reviravoltas, Russian Doll merece muito mais atenção do público.
4. Dead to Me
Comédia dramática recheada de mistério e reviravoltas, Dead to Me traz uma amizade improvável entre duas mulheres lidando com perdas e segredos.
A série equilibra humor ácido com momentos emocionantes, sendo mais do que aparenta à primeira vista.
5. The End of the F*ing World**
Uma produção britânica que combina humor negro e drama adolescente, The End of the F**ing World* apresenta personagens complexos e histórias inesperadas.
Apesar de ter ganhado aclamação crítica, ainda é subestimada pelo público geral.
6. Maniac
Minissérie estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, Maniac mistura comédia, drama e ficção científica de forma ousada e visualmente impressionante.
Seu enredo inovador e abordagem de saúde mental a tornam uma experiência única e pouco reconhecida.