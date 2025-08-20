Ator da série Ruptura entra para o elenco de Homem-Aranha: Um Novo Dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quarto filme de Tom Holland como Homem-Aranha estreia em 2026 com elenco de peso. Zendaya e intérpretes de Hulk e Justiceiro também estão confirmados.

As novidades sobre o novo filme do Homem-Aranha não param!

A nova produção estrelada por Tom Holland para a Sony Pictures e a Marvel Studios tem estreia marcada para 2026 e as filmagens estão a todo vapor no Reino Unido. Agora, o elenco ganhou mais um reforço de peso!

Tramell Tillman, de Ruptura, está no elenco do filme

Intérprete do Sr. Milchik na aclamada série "Ruptura" ("Severance"), Tramell Tillman foi confirmado no elenco de "Homem-Aranha" pela revista americana Variety.

O ator está indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante pela sua aclamada atuação como o chefe do andar de ruptura da Lumon, na série da Apple TV+.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tramell Tillman (@tramell.tillman)





Recentemente, também foi visto no filme "Missão Impossível: O Acerto Final", ao lado de Tom Cruise.

Ainda não há confirmação sobre que papel Tramell interpretará no novo filme. Detalhes sobre a trama também são escassos.

Além de Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon também retornam aos papéis de M.J e Ned Leeds. Jon Bernthal e Mark Ruffalo também estão confirmados no longa-metragem como o Justiceiro e o Hulk.

O elenco também contará com Sadie Sink, a Max de "Stranger Things" e Liza Colón-Zayas, vencedora do Emmy pelo papel de Tina em "The Bear". Os papéis delas ainda são mantidos em sigilo.

Quando estreia Homem-Aranha: Um Novo Dia?

O quarto filme do "cabeça de teia" no Universo Cinematográfico Marvel já tem data de estreia: 31 de julho de 2026.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" será seguido de "Vingadores: Doomsday" (dezembro de 2026) e "Vingadores: Guerras Secretas" (dezembro de 2027), que encerram a atual fase da Marvel nos cinemas.