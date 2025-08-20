Veja 5 filmes com palhaços assustadores ideais para uma maratona de terror

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre risos distorcidos e maquiagens macabras, esses cinco filmes transformam palhaços em verdadeiros pesadelos. Prepare a pipoca e os nervos

Clique aqui e escute a matéria

Eles deveriam fazer rir, mas fazem é gritar. Os palhaços há muito deixaram o picadeiro para ocupar um lugar de destaque nos pesadelos de muita gente e no cinema de terror também.

Com maquiagem carregada, sorrisos perturbadores e olhares vazios, essas figuras se transformaram em verdadeiros ícones do horror psicológico e sobrenatural.

Se você é do tipo que não confia em quem pinta o rosto para parecer feliz, prepare-se: listamos 5 filmes com palhaços macabros que vão deixar qualquer comédia pastelão no chinelo. Confira:

1. It: A Coisa (2017 e 2019)

Direção: Andy Muschietti

Inspirado no clássico de Stephen King, Pennywise é o palhaço que redefiniu o medo no cinema moderno. Com um sorriso sinistro e olhos famintos, ele se alimenta dos piores medos das crianças de Derry.

Os dois filmes são cheios de tensão, sustos bem construídos e uma atmosfera que mistura horror sobrenatural com traumas de infância.

2. Terrifier (2016)

Direção: Damien Leone

Art the Clown não fala e talvez isso seja o mais assustador. Esse palhaço silencioso e sádico protagoniza uma noite de carnificina insana.

O filme é brutal, gráfico e definitivamente não recomendado para estômagos fracos. Uma das representações mais perturbadoras do palhaço assassino no terror indie.

3. Clown (2014)

Direção: Jon Watts

Um pai encontra uma fantasia de palhaço para animar a festa do filho. O problema? A fantasia é amaldiçoada e começa a se fundir com seu corpo, transformando-o em algo monstruoso.

Uma metáfora sombria sobre transformação, com uma dose de body horror bem desconfortável.

4. Poltergeist – O Fenômeno (1982)

Direção: Tobe Hooper

Clássico absoluto do terror dos anos 80, Poltergeist tem uma das cenas mais icônicas envolvendo um palhaço — um brinquedo aparentemente inofensivo que ganha vida e ataca um garoto no meio da noite.

Quem viu essa cena na infância provavelmente nunca mais confiou em bonecos com sorriso estampado.

5. Killer Klowns from Outer Space (1988)

Direção: Stephen Chiodo

Pode parecer uma comédia trash à primeira vista e é, mas isso não impede o filme de ser profundamente desconcertante.

Palhaços alienígenas chegam à Terra para capturar humanos em casulos de algodão-doce e usar armas em forma de brinquedos. Bizarro, criativo e desconfortável do jeito certo.