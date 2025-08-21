fechar
Série de Harry Potter promete incluir personagem deixado de fora dos filmes

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
A nova série de Harry Potter da HBO trará uma novidade que promete animar os fãs: a presença de Carlinhos Weasley, o irmão mais velho de Ron que foi praticamente apagado das adaptações cinematográficas. Nos livros, Carlinhos aparece mais tarde na saga e tem papel importante na resolução de problemas envolvendo o dragão Norberto, de Hagrid.

A produção confirmou que ele aparecerá na série, mas não revelou em qual temporada: “Carlinhos está na Romênia no momento, mas vai se juntar a nós em breve”, comentou a HBO em suas redes sociais.

Nos filmes, Carlinhos teve uma participação mínima, aparecendo por poucos segundos em uma fotografia. Agora, a série pretende expandir a presença da família Weasley, mostrando todos os detalhes do clã e incluindo o personagem que os fãs tanto sentiram falta. A novidade reforça o compromisso da produção em oferecer uma adaptação fiel e completa da obra de J.K. Rowling.

A série será dividida em sete temporadas, cada uma adaptando um dos livros da saga. O elenco principal inclui Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley e Arabella como Hermione. Entre os nomes confirmados estão ainda John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Outros personagens importantes também foram escalados: Luke Thallon será o Professor Quirrell, Paul Whitehouse será Argus Filch, Lox Pratt interpretará Draco Malfoy e Johnny Flynn será Lúcio Malfoy. A família Dursley contará com Bel Powley e Daniel Rigby nos papéis de Petúnia e Válter, e Amos Kitson como Duda Dursley. A HBO promete que a série explorará cada canto do mundo bruxo, oferecendo novas perspectivas e detalhes que não foram mostrados nos filmes.

