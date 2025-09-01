4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
Setembro chegou e novos doramas entram no Viki para a alegria dos fãs. Separamos uma listinha com alguns títulos que chegam na plataforma em breve!
Os fãs de doramas têm um motivo especial para comemorar em setembro, já que a plataforma de streaming Viki está prestes a rechear o seu catálogo com novas produções imperdíveis.
Prepare-se para uma maratona de histórias envolventes, repletas de romance, mistério, comédia e reviravoltas.
Novos doramas chegam no Viki
1. Minha juventude - 5 de setembro
Sunwoo Hae inicialmente obteve sucesso como ator mirim, mas decidiu abandonar a carreira de ator após diversas experiências negativas, adotando a carreira de florista e escritor sob um pseudônimo.
Ele não demonstra interesse em retornar à indústria do entretenimento até receber a visita inesperada de sua amiga de infância, Sung Je Yeon, agora gerente de uma agência de talentos.
No entanto, não se trata apenas de uma visita social: um produtor de televisão está interessado em encontrar Hae para filmar um documentário, e Je Yeon a encontrou em sua floricultura.
Hae inicialmente recusa o pedido de Je Yeon, mas depois, após mais reflexão, concorda.
À medida que passam mais tempo juntos, começam a lidar com sentimentos antigos e não resolvidos, mágoas e mal-entendidos do passado, e com um possível caminho a seguir – juntos.
2. Queen Mantis - 5 de setembro
Jung I Sin é uma assassina em série com o apelido de Louva-a-Deus. Ela assassinou brutalmente 5 homens há 20 anos.
Seu filho, Cha Su Yeol, odiou a mãe a vida toda. Agora, trabalha como policial.
Um dia, um caso de assassinato acontece. O assassinato parece ser uma cópia do crime de Louva-a-Deus.
Para capturar o culpado, Cha Su Yeol conta com a ajuda de sua mãe, Jung I Sin.
3. A Hundred Memories - 13 de setembro
Ko Yeong Rye trabalha como guia de ônibus na Cheong-a Transportation. Ela pega o ônibus todos os dias para ajudar a mãe a sobreviver, mesmo sofrendo de enjoo. Ela lidera a história de frente, retratando o cotidiano da juventude com sua personalidade ousada.
Seo Jong Hui é uma atendente de ônibus talentosa e interessada que surge como um cometa na Cheong-a Transportation.
Ela sonha em escapar de um ambiente familiar infeliz, instala-se na Cheong-a Transportation, conhece sua melhor amiga, Ko Yeong Rye, e cresce a partir de uma juventude solitária sem perder seus sonhos e esperanças.
4. The First Lady - 24 de setembro
Cha Su Yeon tornou-se a primeira-dama dos seus sonhos depois que seu marido, Hyun Min Cheol, foi eleito presidente, mas ela se vê confusa quando ele repentinamente exige o divórcio ao ser eleito presidente.
Hyun Min Cheol é um ex-trabalhador e homem que se fez por conta própria, que superou uma vida difícil como órfão e se tornou presidente.
Sin Hae Rin é a confidente e secretária mais próxima de Min Cheol.