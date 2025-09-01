4 novos doramas chegam no Viki em setembro!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Setembro chegou e novos doramas entram no Viki para a alegria dos fãs. Separamos uma listinha com alguns títulos que chegam na plataforma em breve!

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de doramas têm um motivo especial para comemorar em setembro, já que a plataforma de streaming Viki está prestes a rechear o seu catálogo com novas produções imperdíveis.

Prepare-se para uma maratona de histórias envolventes, repletas de romance, mistério, comédia e reviravoltas.

Novos doramas chegam no Viki

Imagem do dorama "Minha juventude" - Reprodução/ Viki

1. Minha juventude - 5 de setembro

Sunwoo Hae inicialmente obteve sucesso como ator mirim, mas decidiu abandonar a carreira de ator após diversas experiências negativas, adotando a carreira de florista e escritor sob um pseudônimo.

Ele não demonstra interesse em retornar à indústria do entretenimento até receber a visita inesperada de sua amiga de infância, Sung Je Yeon, agora gerente de uma agência de talentos.

No entanto, não se trata apenas de uma visita social: um produtor de televisão está interessado em encontrar Hae para filmar um documentário, e Je Yeon a encontrou em sua floricultura.

Hae inicialmente recusa o pedido de Je Yeon, mas depois, após mais reflexão, concorda.

À medida que passam mais tempo juntos, começam a lidar com sentimentos antigos e não resolvidos, mágoas e mal-entendidos do passado, e com um possível caminho a seguir – juntos.

2. Queen Mantis - 5 de setembro

Jung I Sin é uma assassina em série com o apelido de Louva-a-Deus. Ela assassinou brutalmente 5 homens há 20 anos.

Seu filho, Cha Su Yeol, odiou a mãe a vida toda. Agora, trabalha como policial.

Um dia, um caso de assassinato acontece. O assassinato parece ser uma cópia do crime de Louva-a-Deus.

Para capturar o culpado, Cha Su Yeol conta com a ajuda de sua mãe, Jung I Sin.

3. A Hundred Memories - 13 de setembro

Ko Yeong Rye trabalha como guia de ônibus na Cheong-a Transportation. Ela pega o ônibus todos os dias para ajudar a mãe a sobreviver, mesmo sofrendo de enjoo. Ela lidera a história de frente, retratando o cotidiano da juventude com sua personalidade ousada.

Seo Jong Hui é uma atendente de ônibus talentosa e interessada que surge como um cometa na Cheong-a Transportation.

Ela sonha em escapar de um ambiente familiar infeliz, instala-se na Cheong-a Transportation, conhece sua melhor amiga, Ko Yeong Rye, e cresce a partir de uma juventude solitária sem perder seus sonhos e esperanças.

4. The First Lady - 24 de setembro

Cha Su Yeon tornou-se a primeira-dama dos seus sonhos depois que seu marido, Hyun Min Cheol, foi eleito presidente, mas ela se vê confusa quando ele repentinamente exige o divórcio ao ser eleito presidente.

Hyun Min Cheol é um ex-trabalhador e homem que se fez por conta própria, que superou uma vida difícil como órfão e se tornou presidente.

Sin Hae Rin é a confidente e secretária mais próxima de Min Cheol.

