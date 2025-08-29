fechar
Séries | Notícia

7 séries de comédia que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez

Quando o humor é universal e atravessa gerações, algumas séries se tornam referências obrigatórias, capazes de arrancar risadas

Por Bruna Oliveira Publicado em 29/08/2025 às 15:47
Elenco da série Modern Family
Elenco da série Modern Family - Divulgação

Rir é uma das formas mais universais de entretenimento, e a TV sempre soube explorar isso com talento.

Rir é uma das formas mais universais de entretenimento, e a TV sempre soube explorar isso com talento.

Algumas séries de comédia não apenas divertem, mas também se tornam marcos culturais, influenciando a forma como vemos relacionamentos, trabalho, família e a vida cotidiana.

Independentemente da época em que foram produzidas, essas produções continuam capazes de arrancar gargalhadas e provocar reflexões sutis sobre a sociedade.

Selecionamos 7 séries de comédia que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez, cada uma com seu estilo único e acessível nas principais plataformas de streaming:

1. Friends (1994–2004)

Onde assistir: HBO Max

Um clássico indiscutível, Friends acompanha seis amigos em Nova York vivendo romances, trabalhos complicados e situações hilárias.

A química do elenco e os diálogos memoráveis tornam esta série atemporal, capaz de arrancar risadas mesmo décadas depois da estreia.

2. The Office (versão americana) (2005–2013)

Onde assistir: Prime Video

O falso documentário sobre a rotina de um escritório se destacou pelo humor constrangedor e personagens cômicos, mas também trouxe momentos emocionantes.

Michael Scott, Jim e Pam se tornaram ícones da comédia televisiva.

3. Parks and Recreation (2009–2020)

Onde assistir: Prime Video

Com um humor leve e otimista, a série acompanha Leslie Knope e sua equipe em uma pequena cidade americana.

O carisma dos personagens e o roteiro inteligente a transformam em uma referência do gênero “comédia de workplace”.

4. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)

Onde assistir: Netflix, Prime Video

Misturando comédia policial e humor absurdo, a série conquistou público e crítica com suas tramas rápidas, personagens carismáticos e uma abordagem leve de temas sociais importantes.

5. Schitt’s Creek (2015–2020)

Onde assistir: Netflix

A família rica que perde tudo e se muda para uma cidade simples se transforma em um dos spin-offs mais amados da década.

O humor inteligente e as relações humanas profundas tornam a série uma experiência completa.

6. How I Met Your Mother (2005–2014)

Onde assistir: Disney+

A narrativa de Ted contando a história de como conheceu a mãe de seus filhos mistura humor, romance e surpresas.

Personagens marcantes e episódios icônicos fazem dela uma das séries mais queridas do público jovem-adulto.

7. Modern Family (2009–2020)

Onde assistir: Disney+

Com uma abordagem inovadora de “mockumentary” sobre famílias contemporâneas, a série mistura humor físico, piadas sarcásticas e situações reconhecíveis, conquistando fãs de todas as idades e permanecendo relevante até hoje.

