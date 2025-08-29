7 séries de comédia que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez
Quando o humor é universal e atravessa gerações, algumas séries se tornam referências obrigatórias, capazes de arrancar risadas
Rir é uma das formas mais universais de entretenimento, e a TV sempre soube explorar isso com talento.
Algumas séries de comédia não apenas divertem, mas também se tornam marcos culturais, influenciando a forma como vemos relacionamentos, trabalho, família e a vida cotidiana.
Independentemente da época em que foram produzidas, essas produções continuam capazes de arrancar gargalhadas e provocar reflexões sutis sobre a sociedade.
Selecionamos 7 séries de comédia que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez, cada uma com seu estilo único e acessível nas principais plataformas de streaming:
1. Friends (1994–2004)
Onde assistir: HBO Max
Um clássico indiscutível, Friends acompanha seis amigos em Nova York vivendo romances, trabalhos complicados e situações hilárias.
A química do elenco e os diálogos memoráveis tornam esta série atemporal, capaz de arrancar risadas mesmo décadas depois da estreia.
2. The Office (versão americana) (2005–2013)
Onde assistir: Prime Video
O falso documentário sobre a rotina de um escritório se destacou pelo humor constrangedor e personagens cômicos, mas também trouxe momentos emocionantes.
Michael Scott, Jim e Pam se tornaram ícones da comédia televisiva.
3. Parks and Recreation (2009–2020)
Onde assistir: Prime Video
Com um humor leve e otimista, a série acompanha Leslie Knope e sua equipe em uma pequena cidade americana.
O carisma dos personagens e o roteiro inteligente a transformam em uma referência do gênero “comédia de workplace”.
4. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)
Onde assistir: Netflix, Prime Video
Misturando comédia policial e humor absurdo, a série conquistou público e crítica com suas tramas rápidas, personagens carismáticos e uma abordagem leve de temas sociais importantes.
5. Schitt’s Creek (2015–2020)
Onde assistir: Netflix
A família rica que perde tudo e se muda para uma cidade simples se transforma em um dos spin-offs mais amados da década.
O humor inteligente e as relações humanas profundas tornam a série uma experiência completa.
6. How I Met Your Mother (2005–2014)
Onde assistir: Disney+
A narrativa de Ted contando a história de como conheceu a mãe de seus filhos mistura humor, romance e surpresas.
Personagens marcantes e episódios icônicos fazem dela uma das séries mais queridas do público jovem-adulto.
7. Modern Family (2009–2020)
Onde assistir: Disney+
Com uma abordagem inovadora de “mockumentary” sobre famílias contemporâneas, a série mistura humor físico, piadas sarcásticas e situações reconhecíveis, conquistando fãs de todas as idades e permanecendo relevante até hoje.