fechar
Doramas | Notícia

4 doramas aconchegantes que vão aquecer seu coração!

Separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar e se apaixonar. Prepare a pipoca e o coração para assistir esses títulos!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 9:36
Imagem do dorama "Nosso Eterno Verão"
Imagem do dorama "Nosso Eterno Verão" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Após um longo dia, tudo o que desejamos é relaxar e acompanhar uma boa história.

Pensando nisso, separamos uma listinha com doramas lindos e aconchegantes para maratonar.

Prepare o coração para assistir esses quatro títulos asiáticos incríveis!

Doramas aconchegantes

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Nosso Eterno Verão" - Reprodução/ Netflix

1. True Beauty

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Her Private Life

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Onde assistir: Viki.

3. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.

4. Nosso Eterno Verão

Sinopse:

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

Flávio Ricco: Após São Paulo, "Três Graças" concentra gravações no Rio
Novelas

Flávio Ricco: Após São Paulo, "Três Graças" concentra gravações no Rio
5 doramas antigos que são melhores que muitas séries atuais
DORAMAS

5 doramas antigos que são melhores que muitas séries atuais

Compartilhe

Tags