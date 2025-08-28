4 doramas aconchegantes que vão aquecer seu coração!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar e se apaixonar. Prepare a pipoca e o coração para assistir esses títulos!

Após um longo dia, tudo o que desejamos é relaxar e acompanhar uma boa história.

Pensando nisso, separamos uma listinha com doramas lindos e aconchegantes para maratonar.

Prepare o coração para assistir esses quatro títulos asiáticos incríveis!

Doramas aconchegantes

Imagem do dorama "Nosso Eterno Verão" - Reprodução/ Netflix

1. True Beauty

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

2. Her Private Life

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Onde assistir: Viki.

3. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.

4. Nosso Eterno Verão

Sinopse:

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Onde assistir: Netflix.