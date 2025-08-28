4 doramas aconchegantes que vão aquecer seu coração!
Separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar e se apaixonar. Prepare a pipoca e o coração para assistir esses títulos!
Após um longo dia, tudo o que desejamos é relaxar e acompanhar uma boa história.
Pensando nisso, separamos uma listinha com doramas lindos e aconchegantes para maratonar.
Prepare o coração para assistir esses quatro títulos asiáticos incríveis!
Doramas aconchegantes
1. True Beauty
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix.
2. Her Private Life
Sinopse:
Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.
Onde assistir: Viki.
3. Hometown Cha-Cha-Cha
Sinopse:
Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.
Onde assistir: Netflix.
4. Nosso Eterno Verão
Sinopse:
Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.
Onde assistir: Netflix.