Flávio Ricco: Após São Paulo, "Três Graças" concentra gravações no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Substituta de "Vale Tudo" marca volta de Aguinaldo Silva à Globo. Trabalhos acontecendo em externas, estúdio e na cidade cenográfica

Clique aqui e escute a matéria

Depois de uma bateria em São Paulo, “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo, agora concentra suas gravações no Rio e em todos os setores.

Trabalhos acontecendo em externas, estúdio e na cidade cenográfica que representa a comunidade da Chacrinha.

E um detalhe, que muita gente talvez não saiba: já com tudo escrito até o capítulo 20, veio a ordem de mudar a novela de lugar. Trocar o Rio por São Paulo, sem quebrar ou alterar o esboço das tramas estabelecidas.

Mas sem drama. “Não foi nada difícil para mim”, contou o experiente Aguinaldo Silva à coluna, que embarcou rapidamente nesta “ponte-aérea”, ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva.

E nem nada do outro mundo também quanto às caraterísticas e universalidade dos personagens, todos capazes de viver em qualquer lugar.

“Três Graças” estreia em 20 de outubro e reúne um elenco dos mais badalados, liderado por Murilo Benício, Marcos Palmeira, Dira Paes, Sophie Charlotte e Grazi Massafera.

Total atenção

“A Fazenda” agora é a prioridade de todas as prioridades na vida da Record.

Todos os 24 participantes estão escolhidos e poucos deles ainda dependendo de exames médicos e documentação.

Adriane Galisteu - Divulgação

Um pouco diferente

Em relação às últimas edições, a nova “Fazenda” terá os seus participantes anunciados só na estreia em 15 de setembro.

Nada antes, nem na coletiva de imprensa, como vinha acontecendo.

Concorrência - 1

Sobre direitos esportivos, nos dois últimos dias, diversos veículos mandaram representantes a um hotel, na região do Itaim Bibi, em São Paulo, para reuniões com a Conmebol.

A todos foram apresentados detalhes e formatos da Libertadores e Copa Sulamericana.

Concorrência – 2

Dirigentes da Conmebol receberam cada veículo individualmente e as propostas devem ser enviadas até o início de novembro.

Em jogo, já a partir de agora, os direitos dessas competições de 2027 a 2029.

Produto fixo

Sobre o “SBT Repórter”, muito por insistência do próprio Cesar Filho, ele volta a ser um produto fixo da grade.

Na verdade, trata-se de uma bem oportuna correção de rota. O certo mesmo, por audiência e faturamento, era nunca ter saído.

Não é por nada

Ainda do “SBT Repórter”, programar sua volta numa terça-feira, no mesmo dia e horário do “Profissão Repórter”, não tem muito cabimento.

E outra: um programa desses depende muito das pautas escolhidas, mas também da pré e pós-produção. Não sendo assim, esquece.

Estratégia

Muito se falou da boa audiência do “Estrela da Casa” na estreia, mas, poucos perceberam que, ali, também, um “gatinho” esperto da programação.

Pegou de “Vale Tudo”, num momento em que a novela está no seu melhor momento e fez sala de espera para “Nosso Sonho”, filme sobre Claudinho e Bochecha. Não tinha como não dar certo.

Trabalhador

Luciano Huck grava hoje, 17h, no Rio, o seu próximo “Domingão”.

E será até uma “pausa” aos trabalhos do novo “The Wall”, que ele está envolvido desde a semana passada em São Paulo. Parou ontem e volta amanhã.

Empreendimento

Um grupo de profissionais do mercado, todos bastante conhecidos, como Walter Zagari, José Roberto Maluf, Hilton Madeira, Paulo Franco, Wagner Constantino e João Carlos Ribeiro tem conversado sobre uma nova empresa no campo do entretenimento.

Uma parada das mais ousadas e com promessa de lançamento para muito breve.

Vaporosa

Luciana Gimenez continua com as suas férias em lugares muito bonitos, como sempre faz questão de mostrar.

Volta ao Brasil ainda demora um pouco. “Superpop”, ao vivo, só no dia 10.

Nova avaliação

Bem discretamente, a Globo promove um novo Grupo de Discussão para avaliar os rumos da novela das 19h, “Dona de Mim”, da Rosane Svartman.

Entre outros temas, o desempenho de alguns personagens e a saída de Tony Ramos. “Dona de Mim” não explodiu como “Vai na Fé”, mas segue como uma das principais audiências da casa.

Filipa (Claudia Abreu). - Divulgação

Bate – Rebate

• Com direito a uma preparação especial, Bruno de Mello surge em “Êta Mundo Melhor!” como o ator de radionovela Paulo Aguiar...

• ... Em breve, Bruno também poderá ser visto em “Tremembé”, no Prime Video, fazendo o agente penitenciário Camilo.

• Logo depois de “Mentira Tem Perna Curta”, rodado em Minas, Maurício Manfrini emenda em um novo filme: “Missão 171”...

• ... Os trabalhos começam dia 8, sob direção de Gualter Pupo...

• ... Manfrini estará ao lado de Fabiana Karla, Thais Belchior, Pedro Benevides e Raphael Logam, entre outros.

• Elizabeth Savala, de “Êta Mundo Melhor!”, participa nesta sexta-feira, às 14h, do Literatura em Cena no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Rio....

• ... Caberá a ela a leitura de contos de autores contemporâneos brasileiros.

• No evento Casa Aberta SENAC, dia 29, o fotografo Cesar Olvalle deseja mostrar como, para o profissional da sua área, a maneira de olhar o mundo é mais importante que o aparelho utilizado.

• Thiago Gardinali e Gianne Albertoni gravaram o “Acerte ou Caia!”, do Tom, na Record.

• Glória Vanique e a Record News conversam. Nada, ainda, em definitivo.

C´est fini

Como em um segundo, na Band, tudo pode mudar, a turca “Cidade Cruel” virou “Cruel Istambul”.

Quanto à estreia, em vez 9, terça, será no dia 8. Isso também mexe com o encerramento de “Café com Aroma de Mulher”, que será resolvido na sexta, 5.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!