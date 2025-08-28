Pádua assume cargo estratégico na China
Com uma carreira sólida na Polícia Federal e quase três anos à frente da Superintendência Estadual do órgão, o delegado Antônio de Pádua vai assumir um posto diplomático em Beijing, na China. Até o final do ano, ele se muda com a família para o país asiático, onde atuará como adido policial federal na Embaixada do Brasil. Terá como principal desafio aproximar as polícias dos dois países e estimular, sobretudo, uma troca de tecnologias.
AULA-ESPETÁCULO
Antônio Campos vai ministrar a aula-espetáculo “Maximiano, Domador de Sonhos, Vida e Obra”, hoje, às 17h, durante reunião da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, presidida por Moisés da Paixão, no auditório da Biblioteca Pública do Estado. Evento assinala os 50 anos do lançamento do livro “O Major Façanha”, do seu pai, Maximiano Campos e terá performance poética de Carlos Mesquita recitando textos do escritor.
MARACANÃ
Encantado com o Maracanã, que só conheceu agora, o técnico Carlo Ancelotti pediu que a seleção brasileira fizesse um jogo no icônico estádio. A CBF atendeu: a próxima partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Chile, dia 4 de setembro, será no Maracanã.
FRANÇA-BRASIL
O curador artístico do consulado francês, Sebatian Dahyot, afirmou que durou dois anos de trabalho para conseguir montar a programação da Temporada França-Brasil 2025. No Nordeste, serão mais de 80 eventos até dezembro, sendo 22 entre Recife, Olinda e Caruaru.
PRESENÇAS
O evento do consulado francês reuniu diversos nomes, como a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula; a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale; o cônsul-geral da França no Recife, Serge Gas; o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; a diretora da Caixa Cultural, Raquel Gomes e a produtora Ana Garcia.
NOIVADO
Os fãs foram à loucura com o anúncio de noivado entre Taylor Swift e Travis Kelce. Uma curiosidade, segundo o Page Six, é que a joia foi feita pela designer Kindred Lubeck e co-criada por Travis, que teria desenhado o anel. A estimativa é que a peça custe US$ 1 milhão.
FUTURÍSTICO
O fotógrafo Bruno Lima tem utilizado a inteligência artificial para criar vídeos que reorganizam espaços urbanos. Ele compartilha nas redes sociais comparações entre a realidade e o potencial de transformação desses locais, sob sua perspectiva, mostrando maneiras de ressignificá-los.
CIDADÃ
A Assembleia Legislativa, em clima de muita discussão, aprovou projeto do deputado Júnior Tércio concedendo o título de Cidadã de Pernambuco à senadora Damares Alves.
MEDICINA
O reitor Alfredo Gomes comandou a posse dos novos dirigentes do Centro de Ciências Médicas da UFPE: Luiz Alberto Mattos Júnior (diretor) e Ângela Cristina Marinho Falcão (vice-diretora).
ADVOCACIA
Em Brasília, os presidentes da OAB-PE e da CAAPE, Ingrid Zanella e Pedro Silveira, se reuniram com o senador Fernando Dueire e o deputado Clodoaldo Magalhães para discutir a valorização da advocacia.
FIESP
Josué Gomes, presidente da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu não disputar novo mandato. Casa deve voltar a ter Paulo Skaf no comando.