Prestígio no lançamento do livro de Jô Mazzarolo
Jô Mazzarolo sentiu como é querida, ao superlotar, com muitos nomes de prestígio no mundo jornalístico, político e empresarial, o “Coffe Clube” para o lançamento do seu livro “Mude o Conceito - Quando Inovar não era Opção”, com direito a uma enorme fila pelo autógrafo. Editado por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos, com supervisão de Luiz Felipe Moura, traz relatos da sua experiência à frente do jornalismo da TV Globo do Recife. Lúcia Pontes, Carla Seixas e Laurindo Ferreira representaram nosso presidente João Carlos Paes Mendonça.
CENTENÁRIO
A Assembleia Legislativa realizou ontem sessão solene para assinalar os 100 anos da formatura da primeira turma de médicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Evento teve a presença do reitor Alfredo Gomes e do diretor da Faculdade, Luiz Alberto Mattos.
RAPIDEZ
Foi rapidíssima a demolição do prédio do antigo Hotel Arcada, na Conselheiro Aguiar. No local será erguido um empresarial com 20 andares.
EMOÇÃO
Frei Gilson reuniu 80 mil pessoas numa noite de muita emoção na segunda-feira, no palco principal da Festa do Peão de Barretos.
PARABÉNS
Quem completa idade nova hoje é Lara Calábria, editora assistente desta coluna, que vai ganhar muitos parabéns.
SAMU
A Academia Pernambucana de Medicina faz evento hoje, na sede da Associação Médica de Pernambuco, em parceria com o Instituto Pernambucano de História da Medicina. O urologista Leonardo Gomes, coordenador do Samu do Recife fará palestra sobre sua experiência e reflexões sobre a importância desse serviço essencial para a saúde pública.
RECONHECIMENTO
Maria Arraes foi homenageada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, em reconhecimento aos serviços prestados à advocacia pública. A entrega aconteceu durante almoço da OAB Pernambuco.
MODA
Juliana Santos leva sua marca para São Paulo, na “pop up” da Pinga Store, no festival "Nordestesse", que reforça o design autoral de 12 estilistas de destaque do Brasil.
ACABOU
Foi curtíssima a temporada de sucesso do “Morango do Amor”, que apareceu com muita força. Já saiu de moda, principalmente por ser muito calórico e grudar nos dentes.
DERROTA
O Manchester City, do técnico Pep Guadiola, que teve uma temporada passada muito ruim, perdendo todas as competições que disputou, começa mal a “Premier League”: foi derrotado no seu estádio pelo Tottenham, por 2x0.
CINZAS
Célia Regina Pierantoni, viúva de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, vai cumprir um desejo dele: espalhar suas cinzas pelos muitos bares que ele frequentava, no Rio de Janeiro.