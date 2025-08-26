fechar
João Alberto | Notícia

Capitão dos Portos será o adido naval no Chile

Atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social referência no estado, João Alberto

Por João Alberto Publicado em 26/08/2025 às 0:00
Julião Konrad recebe o ministro André de Paula no Spettus Premium
Julião Konrad recebe o ministro André de Paula no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

O Capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico Tojal do Vale, que comanda a Capitania dos Portos do Estado de Pernambuco, vai deixar o cargo em dezembro. Vai assumir o posto de adido naval na Embaixada do Brasil em Santiago do Chile. Seu substituto já está escolhido: será o Capitão de Mar e Guerra André Luiz.

Gleyson Ramos/Divulgação
Julião Konrad recebe o ministro André de Paula no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

COMANDO

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, participou, sexta-feira, da passagem do comando do 1º Grupamento de Engenharia, em João Pessoa, do general Alessandro da Silva para o general Helton Fernandes de Andrade.

DECORAÇÃO

Um dos eventos marcantes no portfólio de Natalia Paes Barreto teve como tema o Marrocos, inspirado na temporada que amigos passaram no país. A ambientação contou com tapeçarias, lanternas artesanais e cerâmicas pintadas à mão, remetendo às ruas de Marrakech.

PRESTÍGIO

Os deputados federais Ossésio Silva, Pastor Eurico e Eriberto Medeiros e os estaduais Eriberto Medeiros, Cleiton Collins e Antônio Moraes prestigiaram a cerimônia do Dia do Soldado, no Comando Militar do Nordeste.

PRISCILA SENNA

A gravação do novo DVD de Priscila Senna, que assinala os 15 anos de uma carreira de muito sucesso, tem detalhes que lembram eventos internacionais. Desde o sofisticado material de divulgação, com carinhosa mensagem da cantora, ao mega palco no Marco Zero. Será amanhã, a partir das 17 horas, que literalmente vai parar o Recife Antigo, com a presença de um imenso público.

Arquivo Pessoal
Humberto Costa e Teresa Leitão, ao receberem o troféu de melhores senadores do Nordeste, no Prêmio Congresso em Foco - Arquivo Pessoal

PETISTAS

O ex-ministro José Dirceu e o presidente nacional do partido, Edinho Silva foram presenças muito festejadas na posse de Carlos Veras na presidência do diretório estadual do PT.

COLEIRAS

Mais uma marca grande da moda aderiu ao mercado pet, foi a carioca Farm, que fez uma coleção de coleiras com suas estampas marcantes em parceria com a ZeeDog.

ENCONTRO

Nas redes sociais, Fernando Bezerra Coelho compartilhou o encontro com Diniz Cavalcanti, que celebrou 99 anos. Ele já foi deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e vereador.

Sheila Wanderley/Divulgação
José Ubiracy Silva e Gislando Pontes, no RioMar - Sheila Wanderley/Divulgação

FASHION

A loja “Paula Torres” do RioMar promove nesta quinta-feira um coquetel para convidadas especiais com o tema “Dolce Far Niente”.

EXPANSÃO

O Centro de Convenções está em uma nova fase de expansão e, na área que funcionava o “Mirabilândia”, será mais um espaço voltado à realização de shows de grande porte e capacidade para 100 mil pessoas.

