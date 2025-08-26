Capitão dos Portos será o adido naval no Chile
O Capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico Tojal do Vale, que comanda a Capitania dos Portos do Estado de Pernambuco, vai deixar o cargo em dezembro. Vai assumir o posto de adido naval na Embaixada do Brasil em Santiago do Chile. Seu substituto já está escolhido: será o Capitão de Mar e Guerra André Luiz.
COMANDO
O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, participou, sexta-feira, da passagem do comando do 1º Grupamento de Engenharia, em João Pessoa, do general Alessandro da Silva para o general Helton Fernandes de Andrade.
DECORAÇÃO
Um dos eventos marcantes no portfólio de Natalia Paes Barreto teve como tema o Marrocos, inspirado na temporada que amigos passaram no país. A ambientação contou com tapeçarias, lanternas artesanais e cerâmicas pintadas à mão, remetendo às ruas de Marrakech.
PRESTÍGIO
Os deputados federais Ossésio Silva, Pastor Eurico e Eriberto Medeiros e os estaduais Eriberto Medeiros, Cleiton Collins e Antônio Moraes prestigiaram a cerimônia do Dia do Soldado, no Comando Militar do Nordeste.
PRISCILA SENNA
A gravação do novo DVD de Priscila Senna, que assinala os 15 anos de uma carreira de muito sucesso, tem detalhes que lembram eventos internacionais. Desde o sofisticado material de divulgação, com carinhosa mensagem da cantora, ao mega palco no Marco Zero. Será amanhã, a partir das 17 horas, que literalmente vai parar o Recife Antigo, com a presença de um imenso público.
PETISTAS
O ex-ministro José Dirceu e o presidente nacional do partido, Edinho Silva foram presenças muito festejadas na posse de Carlos Veras na presidência do diretório estadual do PT.
COLEIRAS
Mais uma marca grande da moda aderiu ao mercado pet, foi a carioca Farm, que fez uma coleção de coleiras com suas estampas marcantes em parceria com a ZeeDog.
ENCONTRO
Nas redes sociais, Fernando Bezerra Coelho compartilhou o encontro com Diniz Cavalcanti, que celebrou 99 anos. Ele já foi deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e vereador.
FASHION
A loja “Paula Torres” do RioMar promove nesta quinta-feira um coquetel para convidadas especiais com o tema “Dolce Far Niente”.
EXPANSÃO
O Centro de Convenções está em uma nova fase de expansão e, na área que funcionava o “Mirabilândia”, será mais um espaço voltado à realização de shows de grande porte e capacidade para 100 mil pessoas.