Livro destaca a paixão de Jarbas pelo Sport

O jornalista Beto Lago lança nova edição do seu livro “Sport: Uma Razão para Viver”. Em dois volumes, tem uma bela apresentação gráfica e um conteúdo fantástico sobre a história do rubro-negro, resultado de anos de pesquisa, abordando as várias fases da história do clube pernambucano. Obra tem um riquíssimo arquivo de fotografias, uma leitura obrigatória de todo torcedor do rubro-negro. O prefácio é de Jarbas Vasconcelos, que confessa: “se me perguntassem o que seria de mim sem o Sport, não saberia responder. Não saberia e não sei até hoje, imaginar como seria a minha vida sem a paixão que tenho pelo meu clube.”

Jarbas Vasconcelos, no seu aniversário, sábado, ladeado pelo deputado Jarbas Vasconcelos Filho e o senador Fernando Dueire - Willians Aguiar/Divulgação

COMEMORAÇÃO

O grande evento social do final de semana, foi o churrasco que Ademar Rigueira promoveu para comemorar os 20 anos do seu Haras Capibaribe, em Limoeiro, e os seus 60 anos. Evento reuniu muitos e muitos nomes conhecidos, especialmente do mundo jurídico, onde ele é um grande destaque. E também do Sport, onde preside o Conselho Deliberativo.

CIDADANIA

A Câmara Municipal realiza reunião solene, hoje, às 17h, para entregar o título de Cidadão do Recife ao desembargador André Vicente Pires Rosa, que é gaúcho e mora na nossa capital há muitos anos. Foi uma iniciativa do vereador Wilton Brito.

DESPEDIDA

Para dedicar tempo integral ao "Instituto Igeduc", de realização de concursos, Inácio Feitosa deixou o cargo de diretor-geral da Editora da OAB Pernambuco. Em poucos meses lançou o site da Editora Digital da OAB, cinco coleções de livros e o projeto OAB Cultural, que distribuirá quatro mil exemplares em subseções do estado

PRÊMIOS

A deputada Tábata Amaral, em sete anos de mandato, soma 21 reconhecimentos do Prêmio Congresso em Foco. Este ano, foi destaque entre os três melhores parlamentares na categoria Escolha dos Jornalistas.

Encontro em Brasília de Ingrid Zanella, presidente da OAB de Pernambuco e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

ESPECIALISTAS

O V Simpósio Internacional Nordestino em Neurociências, Nutrição e Desenvolvimento Humano acontece hoje, com o tema “Brasil-Japão: As relações onde o sonho se realiza”, em homenagem aos 130 anos de amizade entre os dois países.

MEDALHAS

Os desembargadores Ruy Salathiel e Cândido Saraiva, o reitor Alfredo Gomes, o deputado Antônio Moraes, o vice-prefeito Victor Marques, o secretário Eriberto Filho, o brigadeiro Marcelo Lobão Schiavo e capitão de mar e guerra Carlos Frederico Tojal, entre os que receberam medalhas do Exército, na comemoração do Dia do Soldado, no Comando Militar do Nordeste.

ESTILO

Fátima Bernardes mantém sua fidelidade ao Recife quando o assunto é cabelo: renovou o visual mais uma vez, com Pedro Aroucha, no Do Wellness.

QUEDA DO RETRÔ

O Retrô, que foi o campeão da Série D no ano passado, subindo para a Série C, vai voltar para a Série D no próximo ano. O time teve este ano seis técnicos: Evaristo Piza, Milton Mendes, Dido Wooley, Wires Sousa, Itamar Schuller e Jamesson Andrade, praticamente um por mês. Não poderia dar certo...

VINHOS

Priscila de Melo e José Urbano passam temporada entre a Espanha e a França. No roteiro, visita a várias vinícolas.

JOIAS

Socorro Camarotti se destaca no design de joias autorais e sofisticadas, inspiradas em referências que coleta ao longo de suas viagens pelo mundo.