Museu vai reunir quadros de pintores pernambucanos

O Recife Antigo vai ganhar mais um importante espaço dedicado à cultura. Ficará num edifício do Marco Zero, entre as avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco, que já foi sede de dois centros culturais do Bandepe e Santander. A empresa do setor de energia EBrasil, do empresário Dionon Lustosa Cantarelli Júnior, comprou o espaço para criar um equipamento cultural com recursos privados. É o REC Cultura com uma área de quatro mil metros quadrados, auditório, salas de atividades, biblioteca, loja de design e arte regional, café, espaços para exposições permanente e temporárias.

André Campos, que já presidiu a Copergás, visitou a empresa depois de dois anos, para encontro com o atual presidente Bruno Costa, igualmente torcedor do Náutico - Arquivo Pessoal

ACERVO

O grande destaque do espaço será um museu com o acervo do empresário que tem “uma das maiores e mais relevantes coleções de arte pernambucana”, com quadros de Ariano Suassuna, Tereza Costa Rego, Abelardo da Hora, Lula Cardoso Ayres, Reinaldo Fonseca, João Câmara e Montez Magno, entre outros. Em parceria com o Iphan, os arquitetos Zezinho e Turíbio Santos, concluem o projeto, que deve ficar pronto ainda neste ano.

CIDADANIA

A Assembleia Legislativa faz reunião solene hoje, às 18h, para entregar o título de Cidadão Pernambucano ao procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre, que é natural de Campina Grande. É uma iniciativa do deputado Joãozinho Tenório.

EDUCAÇÃO

Nossa colega de redação Mirella Araújo, expert em educação, será moderadora do encontro "Convivência Consciente: Construindo uma escola de relações saudáveis", quarta-feira, na plenária da Jornada Bett Nordeste 2025, no Recife Expo Center.

O advogado Gustavo Escobar com o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial Júlio César Moreira, em congresso internacional em São Paulo - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTO

O jornalista e escritor Ney Anderson lança na Casa Estação da Luz, em Olinda, sexta-feira, o seu novo livro de contos “Apocalipse Todo Dia”, da Editora Patuá, com retratos viscerais do Recife contemporâneo. A obra, que já teve o primeiro lançamento na Festa Literária Internacional de Paraty, reúne elogios de grandes nomes da literatura brasileira, como Ana Paula Maia, Marcelino Freire, Raimundo Carrero, Santiago Nazarian, Paulo Scott, Marcela Dantés e Tito Leite.

EM ALTA

A obra do pernambucano Nelson Rodrigues continua em alta. Ainda neste ano, a “Genese Gestão Artística” fará em São Paulo, nova montagem da peça “Álbum de Família."

VIADUTO

A Prefeitura do Recife ainda não decidiu pela demolição do Viaduto das Cinco Pontas, dentro do projeto do “Novo Cais”. Pelo o que a coluna apurou ouvindo especialistas em mobilidade, a tendência é que seja demolido. A propósito, quando foi inaugurado, ganhou muitos comentários por ser um viaduto com cruzamento, o que é muito raro.

PICADEIRO

O Circo Americano em breve vai se tornar pernambucano. Fez longa temporada no Memorial Arcoverde. Depois foi para a área externa do Shopping Guararapes e está de volta ao Memorial Arcoverde. Mesmo com tanto tempo, continua atraindo bom público.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, entrega a Rômulo e Guilherme Menezes, diretores do Galo da Madrugada, o troféu "Amigo dos Direitos Humanos - Pessoa com Deficiência" concedido ao Galo da Madrugada - Anderson Maia/Divulgação

CAMISA

Samir Xaud, presidente da CBF, acertou com a Nike a suspensão do absurdo projeto da diretoria anterior de criar uma camisa para a seleção brasileira na cor vermelha.

PRESSÃO

Muitas lideranças do PT têm pressionado o presidente Lula para suspender as relações do Brasil com Israel, em função da morte de milhares de civis, especialmente mulheres e crianças, em Gaza.

MOTOTÁXIS

Ainda proibido em São Paulo, à espera de uma regulamentação, o serviço de mototáxis continua sendo realizado de forma irregular. A capital paulista tem mais de 1,3 milhão de motoboys fazendo entrega de comida, artigos diversos e documentos e na prática proibida de mototáxi.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quero a delícia de sentir as coisas mais simples.” (Manuel Bandeira)

O HOTEL que vai ser construído junto do edifício sede de Suape, terá 168 apartamentos e um mall com várias lojas.

IVETE Sangalo registrou a criação de um Instituto com seu nome, em Salvador.

ANDRÉA Mendonça e Eduardo Pitanga formam um dos casais mais queridos do Recife.

O LIVRO “Preta Gil: Os Primeiros 50 Anos” é atualmente o livro mais vendido no Brasil.

MARCELO Gouveia, presidente do Podemos de Pernambuco, será candidato a deputado federal no próximo ano.

A LEGOLAND inaugurou um parque em Xangai na China, um investimento de R$ 3 bilhões.

A CASA Cor Pernambuco tem suas datas confirmadas: de 4 de outubro a 30 de novembro.

UMA MOTOCICLETA Harley-Davidson custa no Brasil entre R$ 130 mil e R$ 300 mil.

ANIVERSARIANTES Cid Sampaio Neto, Eduardo Maranhão, Flávia Pitta Marinho, Ione Paiva, José Áureo Bradley, Juliana Jamille Santos, Luciana Calheiros Malta, Marcial Moraes, Marcus Aurélio Reis, Maria Ângela Alves de Lima, Mariana Carrilho, Rivaldo Barros Júnior, Romualdo Rodrigues Filho, Sandra Bertini, Solange Santos e Thaís Vieira Barreto.