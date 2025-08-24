fechar
Restaurante pernambucano ganhará duas novas unidades

Por João Alberto Publicado em 24/08/2025 às 4:00
O grupo “Entre Amigos”, comandado pelo empresário Raimundo Dantas, que tem três restaurantes no Recife, vai ter expressivo crescimento ainda este ano, com a abertura de duas casas, em shoppings RioMar. Um novo espaço gastronômico do RioMar Recife, outro no RioMar Fortaleza. Os dois, com projeto de Turíbio e Zezinho Santos, terão capacidade para 50 pessoas, com cardápio nordestino tendo como carro chefe a carne de sol.

PRESÍDIOS

Impressionante como o sistema prisional de Pernambuco gera escândalos. O mais novo envolveu o presídio Edvaldo Gomes, em Petrolina, envolvendo lavagem de dinheiro e prática de corrupção ativa e passiva.

FASHION

A H&M famosa loja de moda sueca inaugurou ontem sua primeira loja no Brasil, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, junto com seu e-commerce. A rede tem 4.200 lojas, em 75 países, e é conhecida por ter preços baixos.

APOSTAS

Os apostadores brasileiros gastam R$ 30 bilhões por mês nas apostas da Caixa Econômica, no jogo do bicho e principalmente nas bets.

MODA

Quinta-feira, Duda Nery recebe nomes do mundo fashion para um coquetel especial em sua DN, no RioMar, marcando o lançamento da coleção Summer.

NORONHA

O Governo do Estado está investindo R$ 60 milhões na requalificação da pista do Aeroporto Governador Carlos Wilson Campos em Fernando de Noronha.

PROBLEMA

O transporte intermunicipal de Pernambuco vive uma série crise. Atualmente 80 cidades do estado, algumas de grande porte, perderam as ligações por ônibus e mais algumas perdem o sistema nos próximos dias.

LIQUIDAÇÃO

Para enfrentar a concorrência, o laboratório “Novo Nodisk”, reduziu pela metade o preço do “Ozempic” nos Estados Unidos, para quem comprar o medicamento à vista.

REI DO BAIÃO

O filme "Légua Tirana" traz a cinebiografia de Luiz Gonzaga e traz na maior parte, o retrato dele jovem, interpretado por Kayro Oliveira, sua interação com família, amigos, a geografia e as figuras do sertão.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “É importante despertar nas pessoas o interesse pelos projetos sociais. Quem tem dá, quem não tem pede.” (João Carlos Paes Mendonça)

  • EDUARDO Loyo é um grande torcedor do Náutico. Vai a todos os jogos do alvirrubro e colocou no seu gabinete na Empetur uma miniatura do Estádio dos Aflitos.
  • O PRESIDENTE Armando Monteiro Bisneto anunciou a construção de um novo e amplo pátio de veículos no Porto de Suape.
  • HERACLITON Diniz passa temporada em Gramado, hospedado na mansão de Carla e Fernando Figueiras.
  • ENQUANTO as pesquisas de Pernambuco mostram acirramento, a do Rio de Janeiro coloca Eduardo Paes à frente dos concorrentes com folga, na disputa pelo governo no próximo ano.
  • ESTÁ ficando cada vez mais inevitável a blindagem de carros. Um investimento que vale a pena, diante a insegurança nas ruas.
  • MUITO elogiado o filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.
  • A DEPUTADA Socorro Pimentel é médica pediatra.

ANIVERSARIANTES Ana Lúcia Mendonça, Ana Marenga, André de Paula, Antônio Machado Guimarães, Antônio Pessoa Guerra, Djalmo Leão, Ivete Tavares de Melo, Patrícia de Melo Cani, Rafael Dias e Thereza Chrystina Cardoso.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.

