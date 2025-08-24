Restaurante pernambucano ganhará duas novas unidades
O grupo “Entre Amigos”, comandado pelo empresário Raimundo Dantas, que tem três restaurantes no Recife, vai ter expressivo crescimento ainda este ano, com a abertura de duas casas, em shoppings RioMar. Um novo espaço gastronômico do RioMar Recife, outro no RioMar Fortaleza. Os dois, com projeto de Turíbio e Zezinho Santos, terão capacidade para 50 pessoas, com cardápio nordestino tendo como carro chefe a carne de sol.
PRESÍDIOS
Impressionante como o sistema prisional de Pernambuco gera escândalos. O mais novo envolveu o presídio Edvaldo Gomes, em Petrolina, envolvendo lavagem de dinheiro e prática de corrupção ativa e passiva.
FASHION
A H&M famosa loja de moda sueca inaugurou ontem sua primeira loja no Brasil, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, junto com seu e-commerce. A rede tem 4.200 lojas, em 75 países, e é conhecida por ter preços baixos.
APOSTAS
Os apostadores brasileiros gastam R$ 30 bilhões por mês nas apostas da Caixa Econômica, no jogo do bicho e principalmente nas bets.
MODA
Quinta-feira, Duda Nery recebe nomes do mundo fashion para um coquetel especial em sua DN, no RioMar, marcando o lançamento da coleção Summer.
NORONHA
O Governo do Estado está investindo R$ 60 milhões na requalificação da pista do Aeroporto Governador Carlos Wilson Campos em Fernando de Noronha.
PROBLEMA
O transporte intermunicipal de Pernambuco vive uma série crise. Atualmente 80 cidades do estado, algumas de grande porte, perderam as ligações por ônibus e mais algumas perdem o sistema nos próximos dias.
LIQUIDAÇÃO
Para enfrentar a concorrência, o laboratório “Novo Nodisk”, reduziu pela metade o preço do “Ozempic” nos Estados Unidos, para quem comprar o medicamento à vista.
REI DO BAIÃO
O filme "Légua Tirana" traz a cinebiografia de Luiz Gonzaga e traz na maior parte, o retrato dele jovem, interpretado por Kayro Oliveira, sua interação com família, amigos, a geografia e as figuras do sertão.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “É importante despertar nas pessoas o interesse pelos projetos sociais. Quem tem dá, quem não tem pede.” (João Carlos Paes Mendonça)
- EDUARDO Loyo é um grande torcedor do Náutico. Vai a todos os jogos do alvirrubro e colocou no seu gabinete na Empetur uma miniatura do Estádio dos Aflitos.
- O PRESIDENTE Armando Monteiro Bisneto anunciou a construção de um novo e amplo pátio de veículos no Porto de Suape.
- HERACLITON Diniz passa temporada em Gramado, hospedado na mansão de Carla e Fernando Figueiras.
- ENQUANTO as pesquisas de Pernambuco mostram acirramento, a do Rio de Janeiro coloca Eduardo Paes à frente dos concorrentes com folga, na disputa pelo governo no próximo ano.
- ESTÁ ficando cada vez mais inevitável a blindagem de carros. Um investimento que vale a pena, diante a insegurança nas ruas.
- MUITO elogiado o filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.
- A DEPUTADA Socorro Pimentel é médica pediatra.
ANIVERSARIANTES Ana Lúcia Mendonça, Ana Marenga, André de Paula, Antônio Machado Guimarães, Antônio Pessoa Guerra, Djalmo Leão, Ivete Tavares de Melo, Patrícia de Melo Cani, Rafael Dias e Thereza Chrystina Cardoso.
