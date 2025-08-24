Restaurante pernambucano ganhará duas novas unidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As principais atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

O grupo “Entre Amigos”, comandado pelo empresário Raimundo Dantas, que tem três restaurantes no Recife, vai ter expressivo crescimento ainda este ano, com a abertura de duas casas, em shoppings RioMar. Um novo espaço gastronômico do RioMar Recife, outro no RioMar Fortaleza. Os dois, com projeto de Turíbio e Zezinho Santos, terão capacidade para 50 pessoas, com cardápio nordestino tendo como carro chefe a carne de sol.

Domingo é dia de gente bonita: Camila Arruda - Arquivo Pessoal

PRESÍDIOS

Impressionante como o sistema prisional de Pernambuco gera escândalos. O mais novo envolveu o presídio Edvaldo Gomes, em Petrolina, envolvendo lavagem de dinheiro e prática de corrupção ativa e passiva.

FASHION

A H&M famosa loja de moda sueca inaugurou ontem sua primeira loja no Brasil, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, junto com seu e-commerce. A rede tem 4.200 lojas, em 75 países, e é conhecida por ter preços baixos.

APOSTAS

Os apostadores brasileiros gastam R$ 30 bilhões por mês nas apostas da Caixa Econômica, no jogo do bicho e principalmente nas bets.

Keila e Marcos Teixeira, em evento no Novotel Recife Marina - Sheila Wanderley/Divulgação

MODA

Quinta-feira, Duda Nery recebe nomes do mundo fashion para um coquetel especial em sua DN, no RioMar, marcando o lançamento da coleção Summer.

NORONHA

O Governo do Estado está investindo R$ 60 milhões na requalificação da pista do Aeroporto Governador Carlos Wilson Campos em Fernando de Noronha.

PROBLEMA

O transporte intermunicipal de Pernambuco vive uma série crise. Atualmente 80 cidades do estado, algumas de grande porte, perderam as ligações por ônibus e mais algumas perdem o sistema nos próximos dias.

LIQUIDAÇÃO

Para enfrentar a concorrência, o laboratório “Novo Nodisk”, reduziu pela metade o preço do “Ozempic” nos Estados Unidos, para quem comprar o medicamento à vista.

REI DO BAIÃO

O filme "Légua Tirana" traz a cinebiografia de Luiz Gonzaga e traz na maior parte, o retrato dele jovem, interpretado por Kayro Oliveira, sua interação com família, amigos, a geografia e as figuras do sertão.

Myrelle Miranda, Mary Elbe Queiroz e Ingrid Zanella, em evento no Grand Mercure - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “É importante despertar nas pessoas o interesse pelos projetos sociais. Quem tem dá, quem não tem pede.” (João Carlos Paes Mendonça)

EDUARDO Loyo é um grande torcedor do Náutico. Vai a todos os jogos do alvirrubro e colocou no seu gabinete na Empetur uma miniatura do Estádio dos Aflitos.

O PRESIDENTE Armando Monteiro Bisneto anunciou a construção de um novo e amplo pátio de veículos no Porto de Suape.

HERACLITON Diniz passa temporada em Gramado, hospedado na mansão de Carla e Fernando Figueiras.

ENQUANTO as pesquisas de Pernambuco mostram acirramento, a do Rio de Janeiro coloca Eduardo Paes à frente dos concorrentes com folga, na disputa pelo governo no próximo ano.

ESTÁ ficando cada vez mais inevitável a blindagem de carros. Um investimento que vale a pena, diante a insegurança nas ruas.

MUITO elogiado o filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

A DEPUTADA Socorro Pimentel é médica pediatra.

ANIVERSARIANTES Ana Lúcia Mendonça, Ana Marenga, André de Paula, Antônio Machado Guimarães, Antônio Pessoa Guerra, Djalmo Leão, Ivete Tavares de Melo, Patrícia de Melo Cani, Rafael Dias e Thereza Chrystina Cardoso.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.